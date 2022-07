Cu ce se ocupă Arsenie de la O-Zone. Cântarețul a împlinit 39 de ani

In articol:

Arsenie de la O-Zone a împlinit 39 de ani pe 22 iulie 2022

Află cum arată Arsenie Todiraș la vârsta de 39 de ani.

Arsenie Todiraș s-a născut pe 22 iulie 1983 la Chișinău și este un cântăreț care a făcut parte din celebra trupă, O-Zone. A fost solist al trupei, împreună cu Dan Bălan și Radu Sârbu, din 1999 până în 2005.

La vârsta de 16 ani face parte Ansamblul Folcloric "Stejăreii", prima interacțiune serioasă cu industria muzicală. Încearcă un timp mai târziu să cânte muzică de operă, iar profesoara pe care o avea la momentul respectiv îi face cunoștință cu Dan Bălan. Ce doi se cunosc cu Radu Sârbu și formează O-Zone, care primește dublu disc de aur pentru melodiile și prestația scenică.

Deși avea un succes răsunător, trupa se destramă în 2005, din motive personale, însă niciunul nu renunță la cursul muzicii.

Fanii au fost foarte dezamăgiți, însă băieții nu mai funcționau în formula de trio, de aceea au refuzat contracte de milioane de euro.

"Noi îl vedeam pe Dan liderul. El hotăra, dar erau momente în care se simțea jignit. Dacă aș da timpul înapoi, poate aș fi fost mai ascultător. Se puteau face multe lucruri mai departe dacă eram un pic mai uniți și mai înțelegători. Dan nu era un bun diplomat, era mai închis. Radu e super. Și acum e super, el întotdeauna s-a adaptat. Unde nu eram de acord el, nu era nici el", a declarat Arsenie Todiraș.



După 17 ani de la destrămarea trupei, cei trei bărbați și-au găsit drumurile separate. Dan Bălan s-a mutat în New York, unde trăiește visul american, Radu Sârbu și-a deschis propria casă de discuri, iar Arsenie Todiraș s-a mutat în Antalya.

Cu ce se ocupă în prezent fostul component al trupei O-Zone

Arsenie a locuit opt ani în Rusia și s-a mutat în Turcia unde s-a dezvoltat personal și a cumpărat mai multe proprietăți pe care le are în grijă. În prezent, Arsenie are numele de scenă Arsenium, s-a vopsit blond și încântă ascultătorii cu energia și dispoziția pe care le are ca și artist.



În anii 2000, Arsenie era bărbatul ideal multor fane de-ale lui, însă planurile s-au schimbat acum. Cântărețul are o iubită superbă cu care vrea să se căsătorească și pe care o afișează la toate evenimentele. Arsenie are planuri cu iubita sa cu care are o relație de 5 ani, Mianna, care este și partenera sa de scenă. Bărbatul a povestit că s-au cunoscut pe o rețea de socializare și că a fost o atracție imediată între ei.



"Când m-am dus eu prima oară în Rusia, ne-am întâlnit și față în față, ne-am plăcut și am început să și lucrăm împreună. Mianna e foarte talentată în muzică, cântă foarte bine, așa că, de-a lungul timpului, am lansat împreună vreo opt melodii. Încetul cu încetul ne-am îndrăgostit unul de celălalt și am devenit un cuplu", a povestit solistul.

Planul personal nu este singurul care strălucește pentru Arsenie, recunoscând că la momentul actual produce mai mulți bani solo decât în perioada în care participa în trupă.







