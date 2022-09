In articol:

Cu ce se ocupă Bia Khalifa și câți bani face pe lună. Toată lumea de ea, întrucât a devenit rapid bomba showbiz-ului românesc, însă nu toată lumea știe detalii exclusive despre ea. Bia Khalifa este o tânără care a intrat în atenția publicului încă de la 16 ani și care continuă să șocheze prin aparițiile ei controversate în mediul online.

Cu ce se ocupă Bia Khalifa

Iată despre ce este vorba.

Bianca Niculai a devenit rapid o controversă în showbiz-ul românesc, datorită deciziilor ei pe care le expune în mediul online, dar și meseriei cu care se ocupă. Bianca a creat un personaj pe care îl poartă cu mândrie și care o caracterizează întru totul și care a prins în jurul ei. Femeia este fericită pentru realizările ei de până acum și nu lasă haiterii să o desconsidere.

Bia Khalifa este activă pe rețelele de socializare, unde se postează în diferite impostaze, care mai de care mai deosebite. Tânăra se ocupă cu crearea de conținut pentru adulți, pe o platformă cunoscută, Onlyfans, și își promovează contentul pe contul său de Instagram. Aceasta nu s-a ferit niciodată să arate lumii cine este cu adevărat, iar de aceea își promovează profilul pe platforma de adulți ori de câte ori are ocazia.

Cu ce se ocupă Bia Khalifa [Sursa foto: https://www.instagram.com/bialegit/?hl=en]

Așadar, Bianca are cele mai mari venituri de pe urma pozelor pe care le afișează pentru abonații de pe Onlyfans, ajungând la 1000 de euro lunar. Corpul de Barbie, părul lung și blond, dar și formele voluptoase o ajută pe femeie să fie printre cele mai de succes ale acestei platforme și să atragă privirile celor mai râvniți bărbați din România.

Un alt as al frumoasei blondine sunt intervențiile estetice pe care a decis să le facă în de-a lungul timpului.

Scopul acesteia a fost să devină o păpușă vie, lucru pe care l-a reușit. Astfel, operațiile la care a apelat Bia Khalifa sunt la rinoplastia, implantul mamar, liposucție abdominală și intervenție la nivelul șoldurilor. Cu ajutorul acestora, dar și al geneticului, Bianca Niculai deține unul dintre cele mai frumoase corpuri din rândul vedetelor.

Citeste si: Cât câștigă lunar un pilot de avion. Salariile variază în funcție de companie- kfetele.ro

Citeste si: Doi americani trăiesc fără mâncare. Nu le-a mai fost foame din 2008! - bzi.ro

Citeste si: Bia Khalifa a pus ochii pe Giani Kiriță, în Republica Dominicană! Gestul neașteptat al blondinei, în emisiune: „Arăți bine”

„Am făcut prima intervenție la 17 ani. Implantul mamar și rinoplastie. A semnat mami. N-a fost de acord. Eu singură mi le-am plătit. Dansam atunci și m-am lăsat după ce am descoperit OnlyFans. Au urmat alte operații: revizie la rinoplastie, nu puteam să mai respir, la buze lipslifting, apoi ochii de chinezoiacă, am și lipoaspirație și mi-am băgat și grăsime în șolduri. Urmează să-mi fac și fund de braziliancă și vreau să scot silicoanele. Nu știu, sincer, de ce le-am pus, își puneau dansatoarele atunci și am zis s-o fac și eu. Le scot și îmi fac fund de braziliancă", a declarat Bia Khalifa.

Bia Khalifa a avut o relație cu Sișu Tudor

Deși păreau că formează cuplul perfect, Bia Khalifa și cunoscutul rapper s-au despărțit după câteva luni de relație. Vestea separării lor a venit după ce tânăra a postat o poză cu un alt bărbat pe contul său de Instagram, iar fanii au făcut legăturile și au asaltat-o cu întrebări.

Cântăreața este cunoscută pentru starea ei relaxantă și sinceritatea de care dă dovadă, așadar nu se ascunde niciodată după degete și recunoaște verde-n față tot ce se întâmplă în viața ei. Întrebată despre relația cu Sișu Tudor, aceasta a afirmat:



Bia Khalifa a fost împreună cu Sișu Tudor [Sursa foto: https://www.instagram.com/bialegit/?hl=en]

„Relația serioasă e ceva complicat și ceva plictisitor. Noi avem ceva mai unic. Ceva ce nu se poate descrie în cuvinte, ceva ce se poate simți și atât. Totul este roz pentru că abia începe relația. Așa e la început. Totul e roz, atâta timp cât distanța aia este păstrată. Există o distanță pe care trebuie să o păstrezi, dacă vrei ca lucrurile să fie OK. Când se implică în lucruri prea personale, totul se strică. Dacă există limita aia de interzis, atunci totul va fi OK. De la el învăț să fiu femeie, în primul rând. Mă simt iubită, apreciată și importantă. Mă simt bine în preajma lui, mă simt în confortul meu, în zona mea de confort".



Citeste si: Ce tatuaje are Bia Khalifa si ce reprezintă acestea. Care este cel mai controversat mesaj de pe corpul ei

Sișu Tudor nu a fost singurul bărbat celebru cu care Bia Khalifa a avut o relație. Acum 5 ani, cât încă era minoră, blondina a avut o relație cu Dani Mocanu, cu care a crezut că va avea o relație frumoasă, însă s-a înșelat. Bia a realizat că nu este singura femeie din viața lui și a încercat să rupă legătura cu acesta, făcând în prezent acuzații grave despre el.

”Am fost cu Dani de la 15 ani jumătate și până acum un an. La început credeam că sunt singura lui iubită, după aceea mi-am dat seama că nu e așa.La început s-a comportat OK, însă când se apropia vârsta de 18 ani a început să-mi propună chestii... Am rămas destul de șocată. Mi-a propus să mă duc să mă prostituez pentru el în diferite țări. Am refuzat, bineînțeles. Îmi spunea direct, la început credeam că glumește dar după aia s-a făcut treaba destul de serioasă”, a povestit Bia Khalifa.







surse: viva.ro, wowbiz.ro