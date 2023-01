In articol:

Deși s-a retras de ceva vreme din televiziune, carismatica Daniela Crudu nu o duce rău deloc. Fosta asistentă TV are parte de venituri considerabile și este implicată în mai multe proiecte.

De ce nu mai apare Daniela Crudu la TV

Iată cu ce se ocupă Daniela Crudu în prezent!

După o lungă perioadă în care nu lipsea aproape nicio zi de pe platourile de filmare, îndrăgita Daniela Crudu a decis să dispară din lumina reflectoarelor. Daniela Crudu se numără printre cele mai cunoscute prezențe din televiziune. Tânăra s-a remarcat prin rolul său de asistentă TV la mai multe show-uri celebre, dar și prin participarea sa la numeroase show-uri de tip concurs.

Fosta asistentă TV a mărturisit că nu își mai găsea locul în televiziune, considerând că a bifat toate show-urile din acest domeniu.

„M-am plictisit de tv, nu mai e ce a fost, totul e pe internet. Nu mai am chef să apar la emisiuni. Ce ar putea să mă mai provoace? Am fost la Burlăcița, la Survivor, am fost cam peste tot. Nu știu dacă am ratat vreun show tv de la Antenă.

Nu a mai fost să fie. Le-am făcut cam pe toate în domeniul ăsta, pentru mine nu mai e nicio provocare. Mi-au ajuns emisiunile gen concurs. Dacă ar fi ceva să mă atragă, vreun anume proiect, nu aș spune totuși, nu", a spus Daniela Crudu pentru playtech.ro.

Cu ce se ocupă Daniela Crudu în prezent. „Nu mă plâng, îi mulțumesc lui Dumnezeu” [Sursa foto: Facebook]

Cu ce se ocupă Daniela Crudu după retragerea din televiziune

Deși s-a retras din televiziune, Daniela Crudu a mărturisit că încă păstrează legătura cu foștii săi colegi de emisiune. Bruneta a spus că cel mai des vorbește cu Dan Capatos:" Și acum țin legătura cu toată lumea din Antenă, și cu Dan Capatos vorbesc foarte des"

În prezent, Daniela Crudu este implicată în mai multe proiecte din care câștigă extrem de bine. Cruduța are diferite contracte de imagine și este extrem de activă în mediul online, iar în timpul liber este MC la evenimente. Potrivit cancan.ro, frumoasa brunetă este plătită cu peste 1.000 de euro pe oră ca să fie MC sau să prezinte anumite spectacole.

„Am contracte de imagine. Dar nu mă plâng, îi mulțumesc lui Dumnezeu, am tot ce-mi doresc. Am și evenimente ca MC, prezint în câteva cazinouri, am contacte cu o casă de pariuri sportive, apoi cu vodka și la haine ”, a adăugat ea.

