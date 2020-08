Andreea Tonciu

In articol:

Andreea Tonciu își ia foarte în serios rolul de mămică cu normă întreagă. In trecut, cand nu avea copil, o mai ajuta pe mama ei la florarie, însă acum, de când este mamă, atunci cand se afla in pauzele de filmari se dedica in totalitate fetiței ei, Rebeca Ana Maria, pe care o iubeste ca pe ochii din cap si despre care vorbeste non-stop.

Andreea Tonciu, mama și influencer în timpul liber

Desigur, are si pagini puternice pe retelele de socializare, asa ca, din cand in cand, mai promoveaza anumite branduri.

Cu peste 242 de mii de urmăritori, Andreea Tonciu este un adevărat influencer pe internet. Ea postează extrem de des branduri de haine cu care are parteneriate plătite, demonstrând astfel că imaginea ei se cumpără.

Aratând extrem de bine și fiind o fire foarte vulcanică și amuzantă, mulți oameni au început să o urmărească pe Andreea în urma numeroaselor sale apariții pe micile ecrane.

Având un număr foarte mare de urmăritori, Andreea Tonciu primește multe oferte din partea diferitelor branduri care doresc să lucreze cu ea, însă vedem că este vorba în special de branduri de haine sau companii ce produc ceaiuri de slăbit - focoasa brunetă este într-o formă fizică de invidiat.

Andreea Tonciu

Andreea Tonciu pare extrem de relaxată chiar și atunci când ”muncește”: fiind influencer și postând imagini pentru care este plătită, o vedem pozând întinsă în pat, alături de firmele pentru care lucrează.

Citeste si: Imagini incredibile ies la iveală! Avem dovada că iubitul Daianei de la Puterea Dragostei a făcut nuntă cu o altă brunetă. Tzanca Uraganu ar fi fost nașul!

Citeste si: Hotărâre dură luată de vecini. De la 1 septembrie, Ungaria își închide granițele! - evz.ro

Citeste si: Simona Gherge revine în televiziune! Prezentatoarea va fi gazda unui show matrimonial: „Întoarcerea mea pe sticlă vine..."

Citeste si: Doi agenţi de politie, reţinuţi pentru că ar fi primit mită sub formă de produse alimentare de la un restaurant pentru a-i proteja în trafic anumiți șoferi

Pe lângă haine și alimente ce ajută la siluetă, Andreea Tonciu postează extrem de des si make-up artiști. Chiar dacă este mămică, bruneta este mereu aranjată și este atentă până și la cel mai mic detaliu, iar acest lucru este posibil cu îndemânarea mai multor specialiști din acest domeniu.

Andreea Tonciu

Andreea a avut chiar și o apariție care a șocat, postând în urmă cu ceva timp o imagine în care a fost machiată precum Frida Kahlo, faimoasa pictoriță care a ajuns cunoscută datorită autoportretelor sale în stil suprarealist.

Din păcate, nu mulți fani au înțeles inspirația din spatele acestui machiaj, lăsând comentarii negative la poza Andreei, de genul:

”Te prostești rău de tot / Foarte urât / Mai nou începe moda cu monosprânceana?”

Au existat, desigur, și urmăritori care au remarcat asemănările și s-au bucurat de postare:

”Frida Khalo, bravo! / Se vede cultura oamenilor...”,au fost unele dintre comentarii.

Andreea Tonciu

Vedem din Instagramul Andreei Tonciu că este o femeie ocupată: când nu filmează pentru emisiunea Bravo ai stil Celebrities are grijă de fetița ei și lucrează neîncetat la parteneriatele pe care le are cu diversele branduri.

Vezi Galeria Foto pentru mai multe imagini cu Andreea Tonciu fiind imaginea anumitor branduri.