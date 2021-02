Cu ce se ocupă de fapt misteriosul iubit al Alexandrei Stan, omul care o așteaptă pe artistă în Republica Dominicană! Dezvăluiri EXCLUISVE

In articol:

Bogdan, misteriosul iubit care o așteaptă pe Alexandra Stan chiar în Republica Dominicană, este un personaj cunoscut pentru organizatorii de evenimente din România și nu numai.

Iubitul Alexandrei Stan s-a plimbat prin toată lumea

Bogdan Drăghici a devenit cunoscut datorită relației cu celebra Alexandra Stan de la Survivor România 2021 însă nimeni nu pare să știe exact cu ce se ocupă acesta. Cert este că bărbatul s-a plimbat prin toată lumea, dovadă și fotografiile de pe profilul lui de Instagram. În prezent, el și-a mutat ”reședința” cât mai aproape de Alexandra Stan și nu pare să plece prea curând din Republica Dominicană.

Iubitul o așteaptă pe Alexandra Stan în Dominicană

WOWbiz.ro a încercat să afle mai multe despre misteriosul Bogdan, bărbatul care pare s-o fi cucerit iremediabil pe faimoasa Alexandra Stan. Conform informațiilor noastre, tânărul provine dintr-o localitate din județul Mureș și este unul dintre oamenii care au pus pe picioare unul dintre cele mai importante festivaluri din România, care se desfășoară pe litoralul românesc.

Bogdan, prieten bun cu cel mai tare DJ din Ibiza

Mai precis, iubitul Alexandrei Stan este unul dintre cei mai buni stage-manageri din România, adică este omul care

este responsabil pentru tot ceea ce se întâmplă pe scenă: de la felul în care sunt amplaste luminile, la efectele speciale și la ordinea pieselor cântate de artiști. De asemenea, un stage manager este omul de legătură între organizatori și echipa tehnică, adică trebuie să se priceapă cam la toate.

Iar Bogdan pare să fie foarte bun în ceea ce face. În urmă cu câțiva ani, românul s-a împrietenit cu Paco Osuna, unul dintre cei mai talentați DJ din Spania și numărul 1 în Ibiza, care i-a propus să fie tour-managerul lui personal.

Alexandra Stan, fascinată de Bogdan

Au urmat show-uri în toată lumea, începând din Asia și terminând cu America de Sud, la care românul s-a ocupat de show-urile spaniolului.

Pasiunea pentru muzică pare să fie cheia relației dintre Bogdan și Alexandra Stan. Faimoasa pare că n-a mai fost niciodată atât de îndrăgostită de cineva, cel puțin nu în ultimii ani. Anul trecut, Alexandra și-a anunțat despărțirea de Bogdan printr-o scrisoare emoționantă, însă de Crăciun cei doi s-au împăcat.

Alexandra și-a depășit toate fricile la Survivor

”Chiar dacă sunt foarte introspectivă și analitică, tind să mă atașez de oameni, locuri, mirosuri, sentimente. Până la urmă, sunt om. Ultima relație pe care am avut-o cu un bărbat, chiar dacă a fost eliberatoare și deschisă, m-a lăsat cu inima frântă, deoarece am făcut greșeala de a-mi face proiecții și vise, prin urmare m-am atașat și m-am lăsat pradă așteptărilor.

Din moment ce drumul meu în ultimii ani a fost să mă curăț, vă puteți imagina cum în aceste zile i-am văzut adevărata față. Pot să vă spun că ultimele 5 luni au fost frumoase, nebune, m-am simțit iubită, am călătorit, am dansat cu Zeii, am făcut dragoste pe plajă, am dormit pe plajă, am înotat sub lumina lunii, mi-am făcut mulți prieteni și mi-am integrat firea de Mami, având grijă din suflet de oamenii pe care i-am cunoscut prin omul meu”, a scris Alexandra pe contul ei de Instagram.