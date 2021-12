Cu ce se ocupă iubita lui Florin Ristei? "Câștigă în două zile cât câștig eu într-o lună!"

In articol:

Florin Ristei și iubita sa, Naomi Hedman, sunt printre cele mai frumoase cupluri din showbiz-ul autohton. Recent, artistul a dezvăluit meseria iubitei sale, în cadrul unui podcast.

Din ce își câștigă existența iubita lui Florin Ristei?

Invitat în emsiunea de pe Youtube a lui Speak, Florin Ristei a răspuns la o serie de întrebări pe care gazda emisiunii i le-a adresat, printre care s-a numărat și întrebarea legată de meseria iubitei sale.

Florin Ristei a declarat că iubita lui a renunțat la afacerea din Londra și s-a mutat în România. Naomi Hedman are permis de ședere pe o perioadă de 5 ani de zile, pentru a putea fi aproape de artist.

Florin Ristei a mai declarat că iubita lui este model și că are foarte multe colaborări cu branduri celebre. Artistul a mărturisit că partenera sa câștigă foarte bine din modelling.

“ Ea s-a mutat aici, are adresă la mine. Are permis de ședere pe cinci ani. A început să înțeleagă românește, prinde cuvintele… Se face un an de când nu a mai plecat. Bine… a mai plecat când a avut job, dar job zilnic nu a avut. A terminat cu jobul înainte de pandemie și s-a închis acolo ce făceau. Când mai are din astea de model, de cântat, de ceva… se duce. Câștigă în două zile cât câștig eu într-o lună și gata. Pozează la brand-uri și face shooting-uri două, trei zile. A fost prin Suedia ultima dată. A luat… nici nu știu dacă pot să zic cât a luat. Se iau bani buni dacă ești un model ok și pentru branduri mari. Dacă faci una, două din astea pe lună stai liniștit și n-ai nicio treabă. Și eu… în fiecare zi de la 8 la 12, seara… aia e! ”, a declarat Florin Ristei, în cadrul podcastului lui Speak.

Flărin Ristei, mărturii despre iubita sa: „Cred că e cam sătulă și de România"

Florin Ristei a mai mărturisit că, dacă ar fi fost în locul iubitei sale, el nu ar fi părăsit pentru nimic Londra. Mai mult, artistul consideră că partenera sa s-a săturat de România și că îi este dor de țara ei și de cei dragi.

“Eu nu știu dacă aș fi făcut asta în locul ei. Adică să renunț la Londra pentru țara asta. Acum cred că e cam sătulă și de România, că o mai întreb cum i se pare aici. Când ne mai ciondănim puțin, îmi dau seama cât îi este de greu, e pentru cineva străin. Ea se aude doar la telefon cu prietenii ei. E dubios să vii din Londra la toți ai noștri, în starea asta… Pe ea o marchează atât de tare chestii din astea mici la oamenii pe care-i întâlnim. Și îi explic că asta e educația de la noi și stilul. E foarte mișto să vorbești cu altul care are altă cultură, altă educație. Am ajuns la concluzia că noi suntem cam la nivelul gândirii generației mamei ei. Suntem cu o generație în urmă la gândire. Sunt chestii banale… să nu mai zic de rasism că am învățat o grămadă în ultimul an”, a mai declarat Florin Ristei, pentru sursa mai sus citată.

Florin Ristei și iubita lui formează un cuplu de un an de zile. Aceștia s-au întâlnit în cadrul emisunii la care Florin Ristei participă în calitate de jurat, iar Naomi Hedman a venit în calitate de concurent. De atunci, cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste.