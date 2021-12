Cu ce se ocupă Laura Giurcanu în prezent. Din ce câștigă bani câștigătoarea primului sezon Next Top Model by Cătălin Botezatu

In articol:

Laura Giurcanu a intrat în atenția publicului după ce a câștigat emisiunea „Next Top Model by Cătălin Botezatu”. În prezent, aceasta creator de conținut și inspiră foarte multe persoane.

Cu ce se ocupă Laura Giurcanu în prezent

Laura Giurcanu s-a născut pe 23 decembrie 1996, în București, iar timp de 7 ani a practicat atletism de performanță. Primul contact cu televiziunea a avut-o la vârsta de 14 ani, când a participat la emisiunea „Next Top Model by Cătălin Botezatu”, pe care a și câștigat-o.

Din acel moment, Laura Giurcanu a început să colaboreze cu numeroase reviste celebre, precum Elle, Vogue sau Cosmopolitan.

„Aveam un vis pe săptămână. Am trecut prin toate. Toți voiam să fim astronauți. Am vrut să fiu medic, ba chiar am vrut să merg la medicină. Eram mică și așa m-am apucat de atletism.

Era o poză cu o atletă și era o reclamă la un brand de sport. Am zis că vreau și eu să fiu așa. Am făcut sport de performanță 7 ani.

Până la urmă nu am ajuns pe nicio clădire prin atletism, dar după aceea am ajuns pe clădiri și prin reclame, dar altfel. Nu am ajuns eu atletă, dar în poze dau foarte bine”, a declarata Laura Giurcanu, în urmă cu mulți ani.

În prezent, Laura Giurcanueste unul dintre cei mai cunoscuți influenceri la nivel național, dra și internațional. În 2013 a început să facă vloggering, iar de câțiva ani are un canal de YouTube, unde realizează podcastul Seencer. De asemenea, modelul este urmărită aproape un milion de persoane pe contul său de Instagram.

Laura Giurcanu, câștigătoarea „Next Top Model by Cătălin Botezatu”, sezonul 1

În urmă cu 10 ani, Laura Giurcanu participa la emisiunea „Next Top Model by Cătălin Botezatu”, show-ul de televiziune care a lansat-o în lumea modei. Avea doar 14 ani la aceea vreme, iar în marea finală a reușit să le învingă pe moldovencele Iuliana si Sandra, și a plecat acasă cu un contract de 70.000 de euro, dar și cu titlul de Next Top Model.

„ Sunt o persoană competitivă și plină de energie. Dacă imi propun să fac ceva pun trup, minte și suflet ca să reușesc. Iau orice mi se întâmplă acum ca pe o provocare căreia sper să-i fac față”, au fost cuvintele Laurei Giurcanu la înscrierea emisiunii „Next Top Model by Cătălin Botezatu”.

