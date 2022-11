Cu ce se ocupă Mihaela Tatu de când s-a retras din televiziune. Vedeta s-a mutat de zece ani la Oradea

In articol:

Viața Mihaelei Ttau s-a schimbat radical de când nu mai apare pe micul ecran. Dispariția din fața telespectatorilor a fost una bruscă și cauzată de problemele pe care le-a întâmpinat pe plan personal.

Astfel că, după ce nu și-a mai încântat publicul cu aparițiile TV, Mihaela Tatu a decis să își schimbe viața radical și asta a și făcut.

Mihaela Tatu are o viață plină, la Oradea

De aproape un deceniu, vedeta a renunțat la locuitul în București, alegând cu sufletul un alt oraș din România.

În Oradea, spune vedeta, se simte acum cel mai bine, se bucură de aerul curat, de oamenii zâmbitori ai locului, de lipsa aglomerației și a agitației din capitala țarii, dar și de mâncarea locală foarte bună.

„Acasă pentru mine este aici (n.r. suflet), însă cartierul general e în Oradea. Sunt brașoveancă și, după 13 ani de București, m-am mutat dintr-o întâmplare în Oradea și am rămas acolo. La anul împlinesc 10 ani. Pentru mine nu Bucureștiul are agitație, viața mea este plină de entuziasm, efervescență, acțiune, nu prea stau locului mult timp. Și atunci nu pot să-ți spun. Ce îmi place la Oradea este că acolo mă încarc, nu-mi pierd timpul în trafic, oamenii râd mult, mâncarea este extraordinară, nu e poluare, străbat Oradea dintr-un capăt în celălalt, îmi plac plimbările pe malul Crișului, îmi place somloi, o prăjitură extraordinară, Apusenii îmi ung sufletul, Felix-ul la doi pași, genunchii mei șubrezi se ostoiesc acolo”, a spus Mihaela Tatu, conform Playtech.

Cât despre viața profesională, ei bine, chiar dacă nu mai are proiecte de televiziune, agenda vedetei este încă plină.

Mihaela Tatu spune că este implicată în mai multe proiecte, venind astfel în ajutorul tuturor: copiilor, studenților, profesorilor, femeilor și chiar seniorilor.

Mai concret, citește povești, ține cursuri de comunicare, are un program prin care promovează sportul ca stil de viață sănătos, înregistrează audiobook-uri, face voluntariat pentru femeile a căror voce este și lista, notează ea, poate continua. Prinsă fiind tot timpul, așa reușește Mihaela Tatu să se mențină tânără, frumoasă, zâmbitoare și optimistă.

„În primul rând sunt trainer în tehnica și arta livrării discursului, mă ocup de ceea ce înseamnă comunicare. Nu vorbire, ci comunicare din toate perspectivele. Apoi am împreună cu niște prieteni dragi un site de povești pentru copii și spun povești copiilor, interpretez mai bine zis, mi se spune femeia cu o mie de voci. Apoi am un program de gimnastică pentru seniori, gimnastică care vine să le întărească musculatura și încrederea în ei. Astea merg mână în mână. Am acasă un studio și înregistrez audiobook-uri. Și aș putea continua. Prezența mea la întâlnirile femeilor sau zona mea de voluntariat, cursurile de comunicare în cadrul unei campanii”, a mai declarat vedeta.