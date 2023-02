Cu ce se ocupă Patrizia Paglieri, după ce a dispărut de la TV: ”Sunt în căutarea unui sponsor” Chef-ul i-a deschis o cafenea fiului său

In articol:

Patrizia Paglieri are o lungă carieră culinară, câștigându-și primii bani din gătit încă de la o vârstă fragedă, iar cunoscută publicului larg s-a făcut tot bucătăriei, datorită show-urilor de televiziune la care a participat, schimbând apoi macazul cu apariția în concursul din Asia, acolo unde l-a avut partener pe fiul ei.

Însă, de ceva vreme, Patrizia a dispărut din lumina reflectoarelor și nu multe date s-au mai știut despre ea. Acum, însă, în cadrul unui interviu, vedeta a vorbit despre viața sa personală și profesională.

Patrizia Paglieri, o femeie singură, dar cu succes în afaceri

Conform brunetei, încă de la sfârșitul anului trecut este iar o femeie singură, căci s-a despărțit de iubitul ei chiar înainte de Crăciun.

Dar chiar și așa, ea este bucuroasă, căci ghinionul ei s-a transformat în noroc pentru Franci, așa cum își alintă fiul, care acum iubește din nou.

”Nu mai am iubit! Ne-am despărțit cu două zile înainte de Crăciun. Nu am mai vorbit de atunci. Francesco are o nouă poveste de dragoste, cam de o lună, cu Brianna”, a spus Patrizia Paglieri, conform Click.

Ei bine, dacă în amor nu prea are noroc, în profesie, Paglieri spune că nu o duce la fel de rău, dar își caută un partener.

Și asta pentru că, deși spune că are proiectele sale, ba chiar are șanse mari să revină pe sticlă, Patrizia Paglieri vrea să dețină propriul restaurant. Iar pentru a ajunge în acel punct are nevoie de un asociat, care se pare că se lasă așteptat.

Până atunci, însă, vedeta a făcut un pas mare și i-a îndeplinit fiului cea mai arzătoare dorință. Astfel că acum Francesco este îndrăgostit lulea, dar și patron de cafenea, mama deschizându-i o afacere la doi pași de casă.

”Eu sunt bine și vreau să fac multe lucruri. I-am cumpărat o cafenea lui Francesco, la Buftea. El merge pe jos până acolo, pentru că stă aproape. Locuim în localitatea Mogoșoaia. Și mai caut un asociat, pentru că o să mai deschidem un restaurant mic în București. Pentru asta sunt și în căutarea unui sponsor. Alte fete își caută sponsori care să le ia Chanel, eu caut sponsori pentru gătit!”, a mai spus chef-ul.