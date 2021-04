Cu ce se ocupă soția lui Pavel Bartoș. Detalii neștiute din viața prezentatorului tv

In articol:

De curând, Pavel Bartoș a fost invitat în cadrul podcastului găzduit de Mihai Petre și a vorbit despre soția sa, despre succesul său și ce îl face pe el fericit.

Cu ce se ocupă soția lui Pavel Bartoș

Pavel Bartoș a vorbit despre ce a ales să facă soția sa.

„La bază este actriță. S-a dedicat foarte mult copiilor, ceea ce mi-a fost bine că mi-am făcut meseria și mai bine că am știut că acasă cineva are grijă de copii. Toți acești copii minunați de 17, 12 și 6 ani ea a avut grijă.

Ea a avut o pasiune mai veche, pentru că tatăl ei a fost doctor. Este studentă în anul doi la Medicină, e cea mai bună din anul ei. Ea vrea să fie medic pediatru, dar la finalul facultăţii nu ştii cum se vor schimba lucrurile. Este de admirat, ştii cât e de învăţat? Acolo dai examene în fiecare săptămână. Îi place, e hărțuită. Cred că asta a fost să fie.

E de admirat la ea că nu a renuntat niciodată la visul ăsta. A renunţat la cariera de actriţă pentru că i-a plăcut să fie mamă, şi asta e de admirat. I-am şi zis: ‘acum hai, vino cu carnetul de note să văd. Şi am văzut note de 10, ‘pe tine te duc la cofetărie. Când a intrat în anul I de facultate am zis: ‘spune-mi şi mie când e prima şedinţă cu părinţii, ca să ştiu să mă duc, să văd ce rechizite îţi cumpăr.Este enorm de învăţat, eu am crezut că înveţi în sesiune, dar aici înveţi zi de zi', a declarat Pavel Bartoş în cadrul podcastului găzduit de Mihai Petre.

Ce înseamnă succesul pentru Pavel Bartoș

Pavel Bartoș spune despre el că este un om simplu, fericit de tot ceea ce a realizat până acum.

"Eu sunt un om destul de simplu. Nu tânjesc după milioane, nu tânjesc după mașini, după case. Am o familie foarte fericită, sănătoasă, am o decență a traiului, fac meseria care îmi placea, am show-urile pe care poate și le-ar dori orice prezentator din România, joc la Teatrul Odeon cu niște actori extraordinari. Eu sunt mulțumit. Succesul este să fii mulțumit.", a mai spus Pavel Bartoș.

Ce relație are Pavel Bartoș cu copiii săi

Pavel Bartoș are o relație de prietenie cu copiii săi[Sursa foto: Facebook]

Actorul și prezentatorul tv are o relație apropiată cu copiii săi.

"Copiilor mei le spun: voi trebuie să decideți! Eu vă ofer opțiuni. Le spun să nu aibă teama că vor greși. E important să greșești și să înveți ceva. Noi suntem din generații diferite, încercăm să fim părinți ideali, dar noi nu știm să fim părinți ideali, pentru că suntem generația cu cheia la gât. Eu nu am fost un copil ideal. Eu i-am învățat să aibă curaj să îmi spună orice. Suntem prieteni.Marea mea calitate este soția, care m-a învățat să am răbdare. Răbdare, pentru că altfel pierzi relația cu copilul. O să-i fie teamă să îți mai spună ceva.", a mai spus actorul despre relația cu copiii săi.