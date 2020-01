Cu ce sunt hrăniți bolnavii mintal din România. Este revoltător!

Bolnavii care "beneficiază de îngrijirea" angajaților centrului sunt hrăniți în bătaie de joc. Mâncarea consta în câteva bucați de salam, pâine înmuiată în apă și margarină, toate amestecate într-un bol metalic. Amestecătura pare a fi hrană de animale, și nu de oameni, mai ales că este vorba de masa unor persoane bolnave, care au nevoie de reabilitare.

Jurnalistul Marin Badea este cel care a dezvăluit neregulile din acest centru. El a vorbit cu personalul care pregatește mâncarea pacienților.

este dialogul purtat de jurnalist cu una dintre femeile însărcinate să pregătească masa bolnavilor.

Ce descoperiri a mai facut jurnalistul

Marin Badea a mai povestit ce nereguli a mai depistat în instituția sanitară.

„Eu știam că încă din luna septembrie la acest centru de bolnavi nu mai funcționează bucătăria. Am aflat pe surse că mâncarea urma să fie asigurată de o firmă de catering din Sighetu Marmației! Mi s-a părut ciudat că o firmă din Sighetu Marmației să vină să asigure hrana unor bolnavi din județul Călărași. Ulterior, mi-am dat seama că președintele CJ Călărași în repetate rânduri se duce în vacanță în zona asta a Maramureșului. Înteleg că există anumite legături de prietenie cu cei care asigură această hrană a bolnavilor. Sunt 140 de internați acolo. Cred că norma de hrană este undeva la 18 lei pe zi. Ce ați văzut azi cred că erau două felii de pâine într-un castron, probabil niste ceai, nu pot să îmi dau seama dacă era ceai sau altceva și o felie de salam. Când am intrat era o femeie, o fătucă, urla în mijlocul holului. Am început să filmez și abia după s-au sesizat. Încerc tot timpul să am un dialog cu Consiliul Județean”, a declarat Marin Badea pentru Digi24.

Ce spune Consiliul Județean Călărași despre condițiile improprii de hrană ale pacienților

Purtătoare de cuvânt al Consiliului Județean Calarași consideră că imaginile și declarațiile jurnalistului sunt o "minciună" și că nu reflectă realitatea.

„În bucătărie erau resturi alimentare în boluri. Am legătura atât cu Centrul, cât și cu conducerea Direcției Județene pentru Protecția Socială. (...) Să nu ne mirăm dacă în vreun bol alimentar vedem felii de pâine înmuiate în apă. Ei nu pot înghiți, au fost cazuri de înec. Protocolul alimentar așa prevede, în toate spitalele, mâncarea este pasată”, a spus reprentanta CJ, Marinela Voievozeanu, supărată că descoperirile jurnalistului leagă numele președitelui Consiliului Județean de caz.

Ba chiar mâncarea nu ar fi fost adusă de firma de catering din Maramureș, ci de la una din București.

Mai mult decât atât, întrebată dacă ea ar consuma alimentele prezentate sub acea formă, Marinela Voievozeanu a spus: „Dacă nu aș avea discernământ, cred că da”.

Pe de altă parte, managerul de proiect la Centrul pentru Resurse Juridice, Georgiana Pascu, are o altă părere, și anume încălcarea drepturilor omului.

„La o primă privire, este evident că se încalcă Ordinul ministrului muncii din 2019, care subliniază că bolnavii nu ar trebui să fie hrăniți atât de frecvent cu pâine. Este evident că aceste farfurii ajung pe mesele acestor oameni și că ei nu au niciun cuvânt de spus cu privire la meniu și la hrana pe care o primesc. (...) Acești oameni sunt ființe umane - imaginile arată încălcarea drepturilor. Vorbim de tratamente rele, inumane, degradante”, a spus Georgiana Pascu pentru Digi24.

Conducerea spitalului dă vina pe jurnalist

În ceea ce privește pacienta care urla pe hol, ținută de două angajate, Direcțiunea spune că pacienta a fost deranjată de prezența jurnalistului Mihai Badea.

, se arată în comunicatul DGASPC Călărași.