Cu ce vedetă l-ar vedea Alexia Eram pe Mario Fresh dacă nu ar fi cu ea?! Incredibil ce a spus despre Antonia: „Este o femeie...”

Alexia Eram și Mario Fresh au demonstrat în nenumărate rânduri că au o relație foarte frumoasă și sudată. Sunt împreună deja de câțiva ani, iar lucrurile par că merg numai lapte și miere între ei.

Recent, invitați în platoul emisiunii moderate de Cătălin Măruță, Alexia Eram a primit o provocare inedită. Aceasta a fost pusă în postura de a da procente, de la 1 la 100, pentru vedetele care s-ar potrivi cu iubitul ei, bineînțeles, ținând cont și de gusturile cântărețului.

Alexia Eram și Mario Fresh[Sursa foto: Instagram]

Pe cine vede Alexia Eram că ar putea să-i ia locul

Se pare că din punctul de vedere al fiicei Andreei Esca, Mario Fresh s-ar potrivi cu mai multe perosnalități cunoscute din lumea mondenă, printre care și Adelina Pestrițu și Alina Eremia, însă de departe, cea care ar putea să-i ia locul cu ușurință ar fi o fostă prezentatoare de știri, Geanina Ilieș, care a primit cel mai mare punctaj de la Alexia.

„S-ar potrivi cu Adelina Pestrițu, nu am de ce să spun că nu, dar nu am cum să spun asta pentru că e deja căsătorită, are copil. I-aș vedea, e brunetă, are corp frumos. 70%. Alexandra Stan nu cred că e potrivită pentru el. Nu l-aș vedea. Nu știu, adică…nu cred că s-ar potrivi. 10% pentru ea. 80% pentru Alina Eremia. Îmi place de ea, e frumoasă. 20% pentru cântăreața Ami. Geanina Ilieș, wow. 90% pentru ea. Știu că îi place de ea. L-am dat de gol acum. El mi-a spus că îi place de ea”, a explicat Alexia Eram.

Nici lui Mario nu-i displace ideea, care recunoaște că merge la salonul ei pentru a-și întreține imaginea, însă despre care spune că este cu câțiva ani mai matură ca el.

„Îmi place că are solar și mereu mă duc la ea la solar. Este diferența mare de vârstă, dar e ipotetic. 10 pentru Geanina”, a continuat Mario Fresh.

Alexia Eram și Mario Fresh[Sursa foto: Instagram]

Provocările au continuat și au avut-o în prim-plan și pe celebrul critic de modă din România Iulia Albu, despre care Alexia Eram a glumit cu Mario și l-a întrebat dacă nu cumva vrea să crească o găină.

Apoi, Cătălin Măruță a pus-o un pic în dificultate pe fiica Andreei Esca și a provocat-o să spună cât de mult s-ar potrivi Maro cu Antonia, despre care toată lumea știe că a fost ca o a doua mamă pentru Alexia și cu care astăzi nu mai are niciun fel de relație de prietenie. Tânăra spune că iubita lui Alex Velea este o femeie frumoasă și cu care Mario Fresh s-ar potrivi, de vreme ce există o asmemănare izbitoare din punct de vedere fizic între ele doua.

„Inna arată foarte bine și mie îmi place foarte mult de ea, dar nu cred că e genul lui. Ea e mai sport. Ei îi plac femeile care sunt mai elegante. O să spun 40%. Iulia Albu nu cred că e genul lui. Vrei să crești o gâină, Mario? Nu, cred că tot 10%. Andreea Antonescu…0%. Nu cred că s-ar potrivi. Antonia este o femeie superbă și cred că s-ar potrivi cu ea pentru că semănăm. Toată lumea îmi spune că semăn cu ea”, a dezvăluit fiica Andreei Esca.

Iubitul ei nu a fost chiar atât de fericit și de acord cu declarațiile ei și nu i-a prea plăcut felul în care a pus Alexia problema în ceea ce privește potrivirea cu Antonia.

„Stai, cum să puneți așa problema? Doamne!”, a întrebat mirat Mario Fresh.