Cu ce vedete a avut Cătălin Măruță conflicte până acum. Alexandra Stan a anunțat că nu va mai participa la emisiunile prezentatorului. Ce s-a întâmplat

Mai multe vedete s-au plâns de modul în care prezentatorul tv s-a comportat în emisiune.

De la ce a pornit scandalul dintre Alexandra Stan și Cătălin Măruță

Alexandra Stan a spus că nu va mai merge niciodată în emisiunea acestuia, pentru că ultima dată a fost deranjată de întrebările venite din partea lui Cătălin Măruță.

Alexandra Stan și Cătălin Măruță[Sursa foto: Captură YouTube]

Alexandra Stan a povestit în podcast-ul lui Damian Drăghici că nu va mai participa niciodată în emisiunea lui Cătălin Măruță. Cântăreața spune că la ultima apariție în emisiunea acestuia, prezentatorul a insistat cu întrebări legate de o posibilă sarcină, deși managementul ei discutase cu echipa lui Cătălin Măruță să nu se discute despre acest subiect.

„Am avut o întâmplare în emisiunea lui Cătălin Măruță și m-a deranjat, a făcut niște chestii foarte urâte, a trecut peste decizia luată de managementul meu.

A scris niște lucruri foarte urâte, el scria că nu îmi mai acopăr burta că sunt însărcinată, nu o să mai merg la el în emisiune niciodată, nici pentru toți banii din lumea asta!”, a spus vedeta în podcastul lui Damian Drăghici de pe YouTube.

În replică, prezentatorul tv a declarat că nici el și nici echipa sa nu au stabilit nimic și nu știa că acesta este un subiect sensibil penntru artistă.

„Ei bine, nu știam de problema ei medicală, nici eu, nici vreun coleg din redacția «La Măruță». Nu am răspuns atunci pentru a preveni posibile interpretări cum că aș vrea să promovez sezonul care urma să înceapă.

Am răspuns astăzi spontan și cât se poate de sincer, prezentând imagini din care – sper să fie limpede pentru toată lumea – să reiasă cum au stat lucrurile de fapt. Adevărul trebuia spus! Și eu am familie, am prieteni, nu-s doar acel Măruță care apare la televizor și vă face să zâmbiți sau care vă supără câteodată. Sunt și eu un om care nu suportă să fie atacat pe nedrept”, a mai adăugat prezentatorul.

Mai mult, prezentatorul o roagă pe artistă să prezinte dovezi.

„Dacă ai alte dovezi, te rog mult spune-le. Eu zic să te aștepți și la un proces, pentru că e prea mult. Hai să nu ne mai jucăm cu cuvintele, să le inventăm. Și eu am familie, și eu am copii, și eu am părinți, prieteni și nu aș vrea ca imaginea mea în fața lor să fie asta clădită de tine sau de alți artiști care pur și simplu li se pare să mai zică ceva de Măruță”, a mai declarat prezentatorul în emisiunea lui.

Cătălin Măruță, scandal cu Alex Velea și Antonia

Alex Velea și Cătălin Măruță[Sursa foto: Captură YouTube]

Înainte de conflictul cu Alexandra Stan, Cătălin Măruță a avut un schimb de replici și cu Alex Velea și Antonia. Artistul spune că prezentatorul tv l-a pus într-o lumină proastă de mai multe ori în cadrul emisiunii sale.

„ Mi se pare că în fiecare săptămână nu există emisiune în care să nu vorbească despre mine sau Antonia, dar într-un context nefavorabil nouă, un context nașpa, inclusiv momente în care le dă apă la moară ca să zică ceva nașpa.

N-am ce să mai vorbesc cu Cătălin Măruță. S-a mai întâmplat când chema rudele fostei mele soții ca să vorbească despre mine aiurea, după ce avusesem niște ani de prietenie. După aceea l-am măscărit și l-am înjurat pe unde apucam”, a mărturisit Alex Velea în cadrul unui podcast.

De altfel, Antonia a postat și ea pe Instagram un mesaj în care își arată supărarea pe Cătălin Măruță.

„Există o diferență între abuz și dorința de a face audiență cu orice preț. Obsesia domnului Măruță (mare îmbărligător de fel) de a menționa numele meu și al lui Alex cu orice prilej se transformă treptat într-o campanie de denigrare al numelui nostru. Este clar că el ne caută reacția, însă mai mult se face de râs”, a scris Antonia pe contul său de Instagram.

După aceste declarații, Cătălin Măruță a postat în replică un mesaj pe pagina de socializare.

” În prietenie, ca-n fotbal, sunt și faze tensionate, uneori din teren vezi situația altfel decât e, iar de pe margine, pentru ceilalți, meciul pare chiar pe viață și pe moarte.

La final însă, bărbații își strâng mâna și chiar se apreciază. Peste ani, o să ne amintim de toate câte s-au întâmplat și s-au spus. #friends #nohardfeelings”, este mesajul scris de Cătălin Măruță, pe pagina lui de Facebook.

Cătălin Măruță, dialog acid cu Ioana Ignat, în direct

Ioana Ignat[Sursa foto: Captură YouTube]

Ioana Ignat se alătură invitaților nemulțumiți de atitudinea lui Cătălin Măruță. Artista s-a arătat deranjată de întrebările curioase ale prezentatorului chiar în direct, în timpul emisiunii. Vă redăm dialogul dintre cei doi:

"Măruţă: Data trecută ai venit aici cu cineva.

Ioana Ignat: Da, dar atunci am vorbit despre asta, acum vorbim despre altceva.

Măruță: Dar nu te enerva, nu am ştiut că e un subiect sensibil.

Ioana Ignat: Nu e un subiect sensibil, doar că nu vreau să vorbesc.

Măruță: Să revenim la Ioana Ignat, care cred că s-a rezolvat.

Ioana Ignat: Da, îmi merge ok. Hai să facem pace. Că m-ai luat aşa…

Măruță: Păi când vii fără soţ la cineva acasă…

Ioana Ignat: Dar ce, am venit la tine acasă?

Măruță: Mă şi enervează chestia asta…

Ioana Ignat: Te-ai schimbat, nu mai eşti omul pe care l-am cunoscut.", este dialogul dintre prezentatoru și cântăreață.