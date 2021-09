Cu cine a împărtășit Nicole Cherry prima oară vestea că este însărcinată? Nu este vorba despre iubitul ei. "A fost mega amuzant"

In articol:

Nicole Cherry și iubitul ei, Florin, trăiesc cea mai frumoasă perioadă din viața lor, de când au aflat că vor deveni părinți. Artista a dezvăluit că vestea sarcinii nu i-a luat atât de mult prin surprindere, pentru că își doreau un copil, însă tot au fost copleșiți de emoții.

Totuși, se pare că nu viitorul tătic a fost cel care a aflat primul de surpriză, ci mama vedetei, pe care cântăreața a contactat-o imediat cum a avut simptome care i-au dat de bănuit.

"I-am dat doar o poză mamei, fiindcă nu înțelegeam"

Nicole Cherry a recunoscut că a prevestit cumva sarcina, mai ales că nu era ceva întâmplător. Artista a declarat că prima persoană care a aflat că este gravidă a fost chiar mama ei, căreia i-a trimis o poză cu testul de sarcină, căci nu înțelegea foarte bine semnificația.

Mai mult, Florin nu a a aflat nici măcar al doilea, sora cântăreței fiind următoarea din familie care s-a bucurat pentru minunea din pântecul lui Nicole: "Eu, cumva, aveam ceva simptome dinainte, care mă duceau cu gândul la asta, mai ales că nu a fost nimic întâmplător. Cum am avut primele bănuieli că este posibil să fiu însărcinată, mi-am și făcut un test și, ce să vezi?, în dimineața aceea am aflat că sunt însărcinată. A fost mega amuzant, pentru că cea de-a doua liniuță era extrem de ștearsă. I-am dat doar o poză mamei, fiindcă nu înțelegeam. Zic: 'Testul ăsta face mișto de mine?'. După aceea, mama mi-a zis să-i trimit surorii mele, și sora mea a avut reacția: "OMG, OMG, OMG!!!" încontinuu. Atunci, am zis: "A, e clar!", a povestit Nicole Cherry, pentru Viva.ro.

Cum i-a dat Nicole Cherry iubitului ei vestea că vor deveni părinți?

Nicole Cherry a vrut ca momentul în care îi dă vestea cea mare iubitului ei să fie unul cu totul special, așa că s-a gândit să ascundă testul de sarcină într-o cutie de bijuterii și să îi spună lui Florin că a primit un colet cadou: "L-am așteptat pe Florin acasă. Am pus testul într-o cutiuță de bijuterii și i-am spus că a primit un colet de la un brand. Când a văzut, a rămas mască. Chiar dacă ne așteptam, nu știu, tot e surpriza aia foarte, foarte mare și ne-am bucurat enorm. După aceea, am început să sunăm pe toată lumea, familia, să-i anunțăm.", a declarat Nicole Cherry, pentru sursa citată.

Artista a dezvăluit că este foarte fericită și are parte de toată atenția și grija partenerului ei, mai ales acum, când este însărcinată. Totuși, solista a mărturisit că Florin s-a comportat mereu cu ea într-un mod exemplar și a completat-o perfect în orice situație, motiv pentru care s-a și îndrăgostit de el iremediabil: "Este câte puțin din fiecare, și pragmatic, dar și emoționat. Abia așteptăm amândoi să ne vedem fetița. Dar știți cum sunt relațiile tată-fiică, se creează o legătură aparte. Este un bărbat atent, ăsta este unul dintre lucrurile care m-au făcut să mă îndrăgostesc de el. Și da, îmi spune să am grijă de mine, dar înțelege, în același timp, că nu pot schimba total activitățile din viața mea. Toate au un curs normal.", a mai adăugat Nicole, în același interviu.