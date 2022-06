Cu cine a stat Bogdan Mocanu la masă, chiar de ziua sa de naștere: „Toată lumea era necunoscută pentru mine”. Tânărul s-a bucurat enorm de companie

In articol:

Bogdan Mocanu și-a sărbătorit ziua de naștere anul acesta, într-un mod cu totul special, chiar diferit fața de ceilalți ani, spune el. Dacă fanii fostului concurent de la ”Puterea Dragostei” se așteptau ca tânărul să fi petrecut alături de prietenii apropiați, ei bine, lucrurile nu au stat tocmai așa, ba dimpotrivă, artistul s-a distrat alături de persoane necunoscute.

Mai precis, Bogdan Mocanu a fost invitat de către un prieten de-al său să meargă într-o locație, iar acesta a acceptat invitația cu mare plăcere. Acolo erau mai multe persoane, pe care artistul nu le cunoștea, însă s-a împrietenit rapid cu oamenii respectivi, spunând chiar că a fost o decizie bună să accepte invitația.

„Am sărbătorit într-un mod foarte original și diferit și cred că a fost cea mai bună decizie pe care am luat-o. Am onorat invitația unui prieten de-al meu, online, cu care am o legătură strânsă. Când am ajuns la fața locului toată lumea era de aceeași vârstă cu mine, erau campioni din tenisul românesc, arbitrii și oameni înțelepți”, a spus Bogdan Mocanu, pentru un post TV.

Bogdan Mocanu a avut parte de o surpriză la miezul nopții

Persoanele în compania cărora s-a aflat Bogdan Mocanu nu știau că artistul își sărbătorește ziua de naștere, însă imediat ce au auzit de acest lucru, aceștia s-au ocupat să-i facă o

surpriză fostului concurent de la ”Puterea Dragostei”, așa că la miezul nopții i-au cântat ”La mulți ani” tânărului.

„Ei nu știau că e ziua mea, doar că surpriza mea a fost că la 12 noaptea când era ziua mea, oamenii s-au organizat frumos și mi-au cântat toți „La mulți ani”. A fost foarte foarte frumos. M-a atins la suflet.(...) Toată lumea era necunoscută pentru primele două, trei ore. Ulterior, după ce am stat la masă, am fost la festivitate, am început să ne cunoaștem fiecare cu fiecare. Am fost ca o mare familie ”, a completat el.

Cât despre prietenii lui, Bogdan Mocanu a explicat că nu prea are amici foarte apropiați și a fost cam dezamăgit de faptul că aceștia nu s-au organizat să pregătească ceva pentru ziua sa de naștere, așa cum au făcut-o chiar niște străini.

Bogdan Mocanu, prima reacție după ce agresorii care l-au atacat în clubul din Constanța au fost prinși: „A fost o neînțelegere”

Fostul concurent de la ”Puterea Dragostei” a mai precizat că în prezent, în anul 2022, majoritatea prieteniilor sunt false, bazate pe interese, motiv pentru care încearcă să fie foarte atent la oamenii de care se înconjoară.

„Nu prea am prieteni așa apropiați. A fost ziua mea, eu n-ar trebui să-i sun pe ei și să-i invit la ziua mea, ci să vină de la ei. Prieteniile în 2022 sunt mai mult pe alianță. Sunt false prietenii, au doar interese”, a adăugat el.

Bogdan Mocanu [Sursa foto: Instagram]