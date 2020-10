Andreea Pirui [Sursa foto: Instagram]

In articol:

Andreea Pirui și Marius de la Puterea Dragostei s-au despărțit, anunțul fiind făcut, ieri, de amândoi pe paginile lor de Instagram. Când toată lumea se aștepta la o nuntă, iată că foștii concurenți ai sezonului doi Puterea Dragostei au ales să-și spună adio pentru totdeauna. Deși, susținătorii celor doi mai vedeau o împăcare între cei doi, atât frumoasa blondină, cât și Marius spun că decizia este definitivă.

”Bună ziua. Am decis să fac această postare pentru a încheia definitiv un capitol din viața mea și anume relația cu Andreea. Primesc multe mesaje și comentarii, unde sunt întrebat de ce? cum? si in ce fel? Noi am decis de comun acord să încheiem această relație. Din punctul meu de vedere nu mai este cale de întoarcere și vă rog respectuos să respectați decizia noastră!”, este mesajul lui Marius.

Andreea a vurt să clarifice și ea lucrurile și astfel, a postat un mesaj pentru susținătorii ei, în care explică faptul că ea și Marius nu mai formează un cuplu, decizia fiind definitivă.

„M-ați întrebat foarte mulți și vă sunt datoare cu niște răspunsuri. Eu și Marius nu mai formăm un cuplu. A fost decizia amândurora, suntem diferiți și ideile nostre nu coincid, dar asta nu înseamnă că suntem dușmani. Ne respectăm în continuare! O împăcare nu cred că va mai exista. Din păcate, nu mai doresc”, este mesajul transmis de fosta concurentă.

Citeste si: Rafaela de la „Puterea Dragostei”, bătută de fostul iubit! Ce decizie a luat fosta concurentă? - evz.ro

Citeste si: Cum facem diferența dintre o răceală, gripă si COVID-19 - bzi.ro

Citeste si: Andreea Pirui rupe tăcerea. Primele declarații ale vedetei după despărțirea de Marius: „O împăcare nu va mai exista”

Citeste si: Andreea Pirui și Marius de la Puterea Dragostei s-au despărțit definitiv! Anunțul făcut de fostul concurent: ”Nu mai este cale de întoarcere”

Andreea Pirui și Marius de la Puterea Dragostei[Sursa foto: Instagram]

Cu cine s-a distrat Andreea Pirui noaptea trecută

După despărțirea de Marius, Andreea Pirui a ieșit cu Andra Volos să se distreze, la un restaurant luxos din capitală. Cele două foste concurente ale sezonului doi Puterea Dragostei s-au filmat, fotografiat și postat pe Instagram. Într-un dintre postări, fosta iubită a lui Bogdan Mocanu a pus și o descriere care coincide cu realitatea: ”Noroc pentru fetele singure”, a scris Andra Volos, în timp ce a ciocnit un pahar cu Andreea Pirui.