Cu cine s-a întâlnit Mirela Vaida la sfârșitul vacanței din Paris? Prezentatoarei TV nu i-a venit să creadă cine era lângă ea în avion: „Am stat împreună”

In articol:

Mirela Vaida a luat o pauză binemeritată de la stresul emisiunilor zilnice. Prezentatoarea TV și-a luat concediu și a plecat în vacanță, împreună cu soțul ei și cei trei copii pe care îi au împreună. Mirela Vaida este una dintre cele mai cunoscute și apreciate prezențe feminine din televiziune, dar câteodată mai are nevoie de o perioadă de liniște, pentru a-și reîncărca bateriile și a apărea din nou, zâmbitoare, în fața telespectatorilor.

Citește și: „Am zis că nu putem să trăim așa” S-a aflat abia acum! Ce măsuri de protecție și-a luat Mirela Vaida, după ce a fost atacată cu un bolovan în direct?!

Vedeta și întreaga ei familie au ales Parisul ca destinație pentru sejurul lor, acolo unde s-au distrat pe cinste. Mirela Vaida și-a dus copiii la Disneyland, locul în care ea și soțul ei și-au petrecut luna de miere, în urmă cu 15 ani. Deși locația este una minunată, iar cei mici au fost fascinați de personajele lor preferate din desenele animate, Mirela Vaida a mărturisit, totuși, că au existat și câteva lucruri mai puțin plăcute, cum ar fi aglomerația, cozile interminabile sau prețurile mult prea mari. Însă, prezentatoarea TV a povestit, pe rețelele de socializare, că acolo a întâlnit tot tipul de oameni, aparținând tuturor naționalităților și a înțeles că toți locuitorii acestei planete se pot înțelege între ei, chiar dacă nu vorbesc aceeași limbă sau nu au aceleași valori în viață, importante fiind respectul și toleranța.

Citește și: „Am făcut-o și pe asta” Fiica Mirelei Vaida, schimbare radicală de look! Micuța Carla este de nerecunoscut

Citeste si: 10 alimente care scad acidul uric

Citeste si: Bunicuța culturistă de pe Instagram și-a dat sutienul jos și s-a pozat. „Sunt mândră de bustul meu perfect”| FOTO- stirileprotv.ro

„Ne-am întors aseară de la Disneyland Paris. Eu mai fusesem în luna de miere, în urmă cu 15 ani, dar acum m-am întors acolo în ipostaza de mamă cu trei copii... Dincolo de aglomerația peste măsură, de zecile, poate sutele de mii de turiști zilnic, de cozile interminabile, de timpii mari de așteptare, de preturile exagerate la orice, Disneyland este o experiență în sine... Am înțeles, și nu e prima oară când simt asta, că oamenii pot coexista pașnic, dacă sunt lăsați în pace, indiferent de rasă, de religie, de culoarea pielii, de cultură, de continent... Am văzut indieni, africani, mexicani, arabi, chinezi, europeni, evrei, americani, thailandezi comunicând unii cu ceilalți, fără să își știe limba, respectându-se unii pe alții, stand la aceleași cozi, bucurându-se de aceleași povești pentru copii, făcând cu mâna mascotelor Disney, aclamând, aplaudând artificiile, răbdând toanele copiilor lor, pentru ca, dincolo de orice diferență de cultură, rasă, limbă sau religie, ei, toți, aici, erau PĂRINȚI‼️ Fiecare, mai bun, mai vulnerabil, mai înțelegător, mai răbdător și mai fericit lângă copiii lor... Asta a fost prima lecție de zilele astea!”, a scris Mirela Vaida pe rețelele de socializare.

Cu cine s-a întâlnit Mirela Vaida în drum spre casă

După ce a învățat câteva lecții importante în vacanța din Paris, Mirela Vaida și-a luat familia și a pornit spre casă. Atunci când s-a urcat în avion, prezentatoarea TV a avut parte de o surpriză de proporții. În același zbor se aflau și Simona Halep, dar și Elisabeta Lipă. Mirela Vaida a rămas surprinsă și a fost foarte emoționată când le-a văzut pe cele două campioane ale României, cu care a stat de vorbă, împărtășind păreri despre diferite subiecte. Întâlnirea cu Simona Halep și cu Elisabeta Lipă a făcut-o pe Mirela Vaida să rămână impresionată de modestia celor două campioane, care s-au comportat extrem de frumos cu toți oamenii din jur.

Citește și: „Pășesc pe un drum nou” Simona Gherghe, în lacrimi. Nimic nu va mai fi la fel pentru ea și copiii ei! Ce se întâmplă în familia prezentatoarei TV

Citeste si: „A fost sigur că voi muri, a fost distrus, dar s-a rugat pentru mine. Când am ieșit din comă a venit la spital.” Ce a declarat Dana Roba despre Beni, bărbatul cu care a fost surprinsă pe străzile din Timișoara- kfetele.ro

Citeste si: VIDEO- EXCLUSIV- Crima de la Mangalia. De ce ar fi fost ucisă Alina Ciobanu, tânăra de 18 ani? Dan Antonescu, criminolog: ”Este foarte posibil ca cele două să și-l fi disputat pe acel iubit”- stirilekanald.ro

Citeste si: "Dau moda!" După scandalul de la Untold, Gheboasă cantă la Filarmonica din Timișoara- radioimpuls.ro

„Apoi, la întoarcerea în țară, am călătorit în același avion cu două cele mai mari campioane ale României: Elisabeta Lipa și Simona Halep‼️ Am stat împreună tot atât de mult, ca să așteptăm bagajele! Asta a fost a doua lecție: despre modestie! Pentru că performanța sportivă, dincolo că modelează corpul și mintea, formează caracterul! Le-am strâns mâna, au făcut poze cu copiii, am așteptat cuminți bagajele și le-am mulțumit că, datorită lor, România apare pe hartă!”, a mai spus Mirela Vaida.

Mirela Vaida s-a întâlnit în avion cu Simona Halep și cu Elisabeta Lipă [Sursa foto: Instagram]