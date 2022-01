Cu cine s-a iubit Cătălin Măruță înainte să înceapă o relație cu Andra: „Am suferit”. Vedeta, detalii neștiute din intimitatea sa

In articol:

Celebrul prezentator TV, Cătălin Măruță, se iubește cu Andra de mulți ani, iar în 2008 cei doi și-au oficializat relația în fața ofițerului de Stare Civilă, devenind astfel soț și soție cu acte în regulă.

Care este motivul pentru care Cătălin Măruță și fosta iubită au pus punct relației

Ei bine, cu toate acestea, puțini dintre fanii vedetei știu că, de fapt, înainte de a avea o relație cu mama copiilor lui, Cătălin Măruță s-a iubit cu o tânără din Târgu Jiu.

Mai sincer ca niciodată, Cătălin Măruță și-a deschis sufletul în fața fanilor săi și a vorbit, fără ocolișuri, despre marea lui dragoste înainte de a fi împreună cu artista Andra. Așadar, pe perioada liceului, celebrul prezentator TV a avut o relație serioasă cu o tânără din Târgu Jiu.

La vremea respectivă, cei doi au decis să pună punct relației din cauza distanței, asta pentru că prezentatoul TV please deja la București pentru a își face un viitor, iar partenera lui de atunci rămăsese în orașul de origine, Târgu Jiu.

”O despărțire grea? Toate despărțirile sunt grele la momentul respectiv. După ceva timp, îți dai seama că așa trebuie să fie. În liceu am suferit după despărțirea de iubită, eu am plecat la București, ea a rămas în Târgu Jiu. Făceam naveta. Eu am venit la facultate, ea a rămas acolo. Nu a mai mers, am făcut naveta primele luni, după mi-am dat seama că nu mai merge. Sunt despărțiri de care îți amintești”, a povestit Cătălin Măruță.

Andra și Cătălin Măruță au împlinit în vară 13 ani de la nuntă

Cunoscutul prezentator TV și artista au împlinit în vara anului trecut 13 ani de când și-au unit destinele. Cum ziua aniversării nu putea fi trecută cu vederea de către Andra, cântăreața i-a făcut o urare pe cinste partenerelui său de viață, chiar pe internet.

”Au trecut foarte repede anii ăștia, dar au trecut frumos. Am construit ceva foarte frumos împreună eu și Cătălin”, a spus Andra pe pagina sa de socializare.

