Cu cine s-a iubit Pepe după divorțul de Oana Zăvoranu

De la divorțul de Oana Zăvoranu, Pepe nu a stat prea mult singur și s-a căsătorit cu Raluca Pastramă, de care s-a despărțit, însă, în acest an.

Pepe și Oana Zăvoranu au format unul dintre cele mai sudate cupluri din lumea mondenă. În 2006, ei și-au unit destinele și nimeni nu a crezut că vor ajunge să se despartă. Cei doi nu au încheiar relația deloc frumos, scandalul dintre ei a ținut primele pagini ale ziarelor. Și-au adus acuzații grave în spațiul public, artistul acuzand-o pe fosta soție de infidelitate. De partea cealaltă, ea a susținut și de curând că nu bărbatul cu care a avut o relație a fost motivul despărțirii.

„Lucrurile erau stricate de mai mult timp, dinainte de a apărea vreun bărbat în viaţa mea. Între noi intervenise o obişnuinţă, un cotidian, nu mai exista flacăra aia. Eu mă despărţisem de Pepe în gândul meu cu mult timp înainte să apară cineva.

Era o despărţire la nivel mental, cu toate că-l vedeam în continuare un bărbat atrăgător şi îl vedeam ca pe ochii mei din cap.”, povestea diva la acel moment.

Cei doi au ajuns în cele din urmă să divorțeze la notar, chiar de ziua Oanei, pe 16 iunie 2011.

La scurt timp după divorțul de Oana Zăvoranu, Pepe a cunoscut-o pe Raluca Pastramă. Cei doi s-au cunoscut în timpul unui spectacol susținut de artist.

„Era prea cuminte, prea serioasă” „Undeva pe la ora 02:00 – 02:30, când eu eram aproape de a termina concertul, am crezut că s-a dus la toaletă, dar ea a plecat.

(…) Cum am terminat de cântat, am ajuns la masa respectivă, acolo unde a stat ea, și am pus întrebări.

Țin minte că mi s-a răspuns din partea lor, un băiat și o fată, fără să se vorbească între ei, că nu e cazul, că e fată cuminte. «Nu e de tine … A plecat acasă pentru că trebuie să intre în casă la 02:30, că nu o lasă taică-su.» Am făcut rost de numărul ei de telefon și am sunat-o a doua zi. Mi s-a părut interesant că atunci când am sunat-o mi-a recunoscut vocea. Mi-a spus: «Alo, da, Pepe! Mă așteptam să mă suni. Am văzut că te uitai la mine».

M-am întâlnit cu ea la o cafea și nu am crezut nicio secundă că voi forma un cuplu cu ea. Pentru că era prea cuminte, prea serioasă. Îmi ziceam să nu mă complic aiurea. Stau să îmi pun oamenii în cap aiurea, iau eu o fată care, sâmbăta, la ora 2:30, pleacă acasă. Doar că a ieșit cu niște prietene avea voie afară, în rest trebuie să fie acasă la ora 10”, a mai spus atunci solistul.

Raluca a recunoscut că se aștepta să fie căutată de Pepe, după prima întâlnire.

“Am plecat la ultima piesă cântată că m-am gândit că era mai interesant dacă m-ai căuta tu pe mine. Mi-a plăcut întotdeauna să fiu specială, nu să fiu la comun. Și am plecat. Am hotărât să ne vedem pe Decebal, la o cafea, i-am zis să se ducă înainte cu jumătate de oră, ca să nu fim văzuți împreună.

Nu mă simțeam emoționată, nefiind niciodată fana lui, mă gândeam că mă văd cu o persoană drăguță. Nu am fost fană niciodată, eu ascultam Andre, nu Pepe.”, a mărturisit Raluca, după ce relația lor a deveniti oficială.

După numai un an de relație, Pepe și Rluca s-au căsătorit. Ei au fost căsătoriți 8 ani și au împreună două fete: Maria, 7 ani, și Rosa, 4 ani. Anul acesta, Pepe a anunțat că va divorța de Raluca Pastramă, iar cei doi sunt în relații bune și își cresc fetele împreună.