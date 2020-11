Cu cine s-a iubita Raluca Pastramă înainte să-l cunoască pe Pepe? Artistul, convins că bruneta era "domnișoară"

Așa arătau Pepe și Raluca acum 8 ani

Dacă despre Pepe se știu multe lucruri (și multe încă nu s-au aflat), despre Raluca Pastramă, viitoarea fostă soție a cântărețului, mai-nimic. Bruneta a fost mereu discretă iar până să devină iubita lui Pepe, nu apăruse deloc în presă. La fel de zgârcită cu aparițiile a fost și după ce a devenit doamna Pascu, preocupată mai mult de familie și de afaceri decât de apariții în media. Totuși, cu cine s-a iubit Raluca Pastramă înainte să fie cu Pepe?

Cum l-a cucerit Raluca pe Pepe: a fugit de la concertul lui

Cu 8 ani în urmă, atunci când Pepe a văzut-o pe Raluca la un concert și s-a îndrăgostit pe loc de ea, aceasta avea doar 20 de ani iar artistul 33. Raluca a venit la spectacolul lui Pepe însoțită de câteva prietene iar rtistul a remarcat-o de pe scenă și a început să-i arunce ocheade. Atunci, tânăra brunetă a recurs la o stratagemă care l-a făcut Ko pe experimentatul Pepe: a plecat înainte de ultima piesă, astfel încât acesta să nuo poată aborda pe loc și astfel să riște să devină ”o pradă ușoară”. Pepe povestea că a făcut 3 bisuri în speranța că bruneta se va întoarce, însă nu a fost așa. Totuși, el s-a interesat de la niște prieteni comuni și a reușit să facă rost de numărul ei de telefon. A sunat-o, au ieșit împreună și au devenit un cuplu.

Pepe: ”Sunt primul și ultimul bărbat din viața ei”

La scurtă vreme după ce și-au asumat relația, Pepe a mărturisit într-o emisiune de televiziune la Kanal D că iubita lui nu a mai cunoscut nici un bărbat înaintea lui, în sens biblic. Mai precis, era virgină când a cunoscut-o.

”Ne-am cunoscut foarte bine, am testat terenul, am fost prieten până să fim împreună. Venind după un divorț, vă dați seama c am suflat și-n iaurt. Eu sunt primul și ultimul bărbat din viața ei”, a spus Pepe în 2012, după ce s-a aflat că Raluca a rămas însărcinată.

Oana Zăvoranu, în 2012: ”Normal că nu era virgină”

Raluca Pastramă, în varianta 2020

Cum era de așteptat, au fost și câteva voci care au susținut că Raluca nu a fost chiar atât de cuminte. Una dintre ele a fost a Oanei Zăvoranu, care a spus că ”Raluca nu era virgină când a cunoscut-o Pepe, dar lui așa i-au prezentat-o (familia Ralucăi, n.r.)... Dacă o lași pe una gravidă, trebuie să o iei de nevastă, altfel plătești rușinea familiei vreo 200-300.000 euro (la rromi, n.r.)”. Ea a mai spus că din informațiile ei, raluca ar fi avut o relație cu un văr de-al lui Florin Salam.