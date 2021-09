In articol:

Emma Răducanu, proaspăta campioană de la US Open, a renunțat la serviciile lui Andrew Richardson. Sportiva a motivat concedierea antrenorului prin faptul că are nevoie de cineva cu o experiență superioară.

Cu cine se va antrena Emma Răducanu: ”Am nevoie de cineva cu mai multă experiență!”

Emma Răducanu, la vârsta de 18 ani, este o adevărată stea a tenisului mondial. În urmă cu puțin timp, sportiva britanica a socat o lume întreagă cu vestea de a nu mai colabora cu antrenorul alături de care s-a bucurat de triumful de la US Open 2021.

Citeste si: PROGRAM Transylvania Open. Emma Răducanu, campioana US OPEN 2021, poate fi pe tabloul principal

Emma Răducanu a anunțat despărțirea de antrenorul Andrew Richardson, motivând faptul că are nevoie de un mentor cu mai multă experiență, în acest moment important din cariera sa.

„Am nevoie de cineva care are mai multă experiență în circuit, care a mai lucrat cu jucătoare aflate în situația mea. Va fi mult de muncă. Am realizat că în această etapă a carierei mele, în care voi întâlni tot mai des jucătoare de top, am nevoie de altcineva, de o persoană care a mai trecut prin așa ceva.

Citeste si: Loredana Groza divorțează? Ce spune Andrei Boncea despre pozele deocheate pe care le postează artista- bzi.ro

E greu să porți o astfel de conversație cu cineva, în care să transmiți un astfel de mesaj, dar de acest lucru am avut nevoie”, a spus Emma Răducanu.

Deși, noua revoluție a tenisului mondial nu a numit cu cine ar vrea să se antreneze, presa internațională a numit câteva nume cunoscute în sportl alb, precum Darren Cahill, antrenorul care de curând și-a încheiat contractul cu Simona

Halep.

La aflarea zvonurilor, Simona Halept a mărturisit căDarren Cahill ar fi o alegere foarte bună pentru etapa în care se află Emma Răducanu. De asemenea, a spus că se bucură pentru fostul antrenor, cu care a colaborat timp de șase ani.

„Mi s-ar părea bine pentru Darren. E o fată extraordinară cu nişte calităţi foarte, foarte mari şi cu un potenţial mare de a câştiga Grand Slam-uri. M-aş bucura pentru el. El se va odihni o perioadă şi, după, cred eu personal, nu am vorbit despre asta, va fi cu altcineva.

Abia aştept să îl văd din nou în circuit, nu vom fi niciodată adversari. Cu siguranţă vom avea întâlniri, eu cu Emma. Are multă încredere. Ce a făcut e extraordinar. Mai poate face lucruri importante”, a declarat Simona Halep.

Simona Halep și Darren Cahill [Sursa foto: Profimedia] Emma Răducanu și Andrew Richardson și-au început colaborarea în august anul acesta, și deși, la început a fost o chimie între cei doi, împreună câștigând 10 victorii la New York City și un turneu de mare șlem, la nici două luni de colaborarea și-au spus adio.

Citeste si: Emma Răducanu, vedeta momentului în tenis. Performanță incredibilă la 18 ani

La vârstă de 47 de ani, Andrew Richardson este un tenismen modest, care a evoluat o singură dată pe tabloul principal al unui turneu de Grand Slam, la Wimbledon, în 1997. După retragerea din circuit s-a dedicat pregătirii tinerelor talente din sportul alb britanic, ghidându-i în carieră pe Ross Hutchins, Miles Kasiri sau Alan Mackin.

SURSE: as.ro