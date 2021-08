Carmen Negoiță și Olga Verbițchi încheie lista concurentelor care intră în lupta pentru Cea mai stilată vedetă din România!

Olga Verbițchi 12:48, aug 2, 2021 Autor: Dragos Stefan

In articol:

Celebritatea le-a adus în concurs. Eleganţa le susține în luptă. Stilul le va decide victoria! Carmen Negoiță și Olga Verbițchi întregesc seria concurentelor celui de-al șaptelea sezon „Bravo, ai Stil!”, alăturându-se celorlalte personalități care au răspuns celei mai frumoase și transformaționale provocări stilistice, în cel de-al șaptelea sezon al fashion reality-ului devenit trendsetter pe piața media din România.

Concurente Bravo, ai stil! Celebrities 2021

Carmen Negoiță este una dintre cele mai influente personalitați din mediul online, în ceea ce privește abordările stilistice și aspecte dintre cele mai diverse de stil de viață. Cu o energie inepuizabilă, femeie de afaceri, mamă a doi copii deja trecuți de vârsta adolescenței, pasionată de modă și capabilă în permanență să se reinventeze și să inspire prin alegerile sale, Carmen Negoiță este nerabdătoare să raspundă unei provocări uriașe, ce se va consuma, de aceasta dată, în fața milioanelor de telespectatori- „Bravo, ai stil! Celebrieties”.

Citeste si: Otniela Sandu este concurentă în sezonul 7 Bravo, ai stil! Celebrities. „Pot face paşi spre lucrurile care mă fac cu adevărat fericită!”

Carmen Negoiță

„ Stilul meu este un mix de stiluri, pentru că imi place să experimentez. Întotdeauna m-am regăsit mai mult în zona androgină, dar port cu drag și rochii foarte elegante, feminine, cu trenă. Cred că mi s-a facut dor de perioada cand mergeam la <Săptămânile Modei> și concepeam ținute extravagante. M-am gândit că este momentul să îmi mai pun creativitatea la contribuție și să mă mai joc cu stilurile.. .”, a declarat Carmen Negoiță.

Citeste si: De ce a murit Adrian Rădulescu? Ce i-au găsit medicii în trup- bzi.ro

Ioana Filimon este concurentă la Bravo, ai stil! Celebrities, sezonul 7. Fosta Miss România va lupta pentru titlul de cea mai stilată femeie din țară

Olga Verbițchi este o tânără cântăreață, care la doar 20 de ani se bucură deja de recunoașterea unui public larg, atât în Republica Moldova, țara de proveniență, cât și în România. Este absolventă a Liceului de Arte din Chișinău, studentă la Actorie, în București, pasionată de muzică, în toate manifestările ei, și dans. A colaborat cu artiști precum Damian Drăghici, Kio și DJ Sava. Aflată mereu în căutarea noului și a esteticului, Olga speră să își definească și rafineze stilul în cadrul competiției „Bravo, ai stil! Celebrieties”.

„ Particip la < Bravo, ai stil! Celebrities > pentru experiența în sine și din dorința de a evolua; de mică, de când am început să cânt și am intrat în lumea artistică, am realizat că trebuie să dețin „tot pachetul”, iar stilul face parte din acesta. Este important să ai o anumită imagine coerentă, care să fie ca un mesaj către publicul tău, să te pui în valoare și prin ceea ce alegi să porți, iar alegerile vestimentare să nu fie în contradicție cu tine, ci dimpotrivă, să te reprezinte. Sper că o sa mă descurc bine, îmi place să învăt, să încerc lucruri noi ”, a declarat Olga Verbițchi.

Citeste si: Încă trei celebrități se pregătesc să cucerească podiumul „Bravo, ai stil! Celebrities!” Ruxi, Sensy și Mădălina Pamfile pornesc în călătoria transformațională a celui de-al șaptelea sezon al show-ului- fenomen difuzat de Kanal D, în această toamnă

Carmen Negoiță și Olga Verbițchi se alătură astfel celorlalte concurente deja anunțate: Anda Adam, Nicoleta Nucă, Ioana Filimon, Otniela, Ruxi, Sensy și Mădălina Pamfile. Nouă concurente celebre, puternice, vocale, susținute de comunități întregi de fani din online, pregătite să își expună alegerile vestimentare în fața publicului și să își argumenteze alegerile se lansează în cea mai așteptată bătălie stilistică a toamnei, în cel de-al șaptelea sezon „Bravo, ai stil!” – „ Metamorfoza ”, show-ul perfect, strălucirea supremă!

Mai multe detalii despre noul sezon „Bravo, ai stil! Celebrities” vor fi furnizate, în perioada următoare, prin comunicate de presă şi informații pe toate proprietățile Dogan Media Internațional: Kanal D, Radio Impuls şi proprietăţile online: kanald.ro, wowbiz.ro, kfetele.ro, stirilekanald.ro, radioimpuls.ro.