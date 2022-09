Cu cine-și lasă Nicole Cherry fiica atunci când este la concerte și Florin Popa o însoțește: ”Nu avem o bonă”

In articol:

Nicole Cherry și Florin Popa formează un cuplu de ani buni, dar în urmă cu nouă luni viața lor s-a schimbat radical. Și asta pentru că artista l-a făcut tată pentru prima dată pe Florin, aducând-o pe lume pe Anastasia.

Venirea pe lume a fetiței i-a făcut să se și căsătorească, devenind acum mult mai uniți și dornici să îi ofere fetei tot ce este mai bun, timpul petrecut în familie fiind

cel mai important.

Citeste si: Întâlnire de gradul zero la Cluj! Nicole Cherry și J Balvin, momente de excepție. Fanii au reacționat imediat: „La asta nu mă așteptam”

Anastasia, crescută și iubită de toată familia

Însă, cum vedeta are și o viață profesională foarte încărcată, în creșterea Anastasiei are nevoie de ajutor, astfel încât să se descurce ca mamă și ca artist.

Citeste si: Cine este Toni Iuruc, soțul Simonei Halep. ”Am hotărât de comun acord cu Simona să ne despărțim!"- kfetele.ro

Citeste si: Doi americani trăiesc fără mâncare. Nu le-a mai fost foame din 2008! - bzi.ro

În unele cazuri, Florin Popa este cel care îndeplinește rolul de părinte full-time, însă, atunci când o însoțește pe artistă prin țară, la concerte, în ajutor le vine familia.

Nicole Cherry sune că micuța sa își petrecere de cele mai multe ori weekend-urile cu mama sa ori cu verișoara lui Florin.

”Acum este cu tatăl ei, iar în weekend o lăsăm la mama mea pentru că eu sunt la concerte. Nu avem o bonă, mama mea se ocupă, iar din când în când ne mai ajută și verișoara lui Florin, atunci când poate”, a declarant Nicole Cherry, conform SpyNews.

Deși nu îi este ușor să fie și mamă și artistă, Nicole Cherry mărturisește că asta și-a dorit mereu: să aducă pe lume încă de tânără un copil.

Citeste si: Nicole Cherry vrea să devină mămică din nou. A dat vestea despre cea de-a doua sarcină: „Un băiețel”

Așa, prin a o avea pe Anastasia, cântăreața spune că s-a schimbat mult și nu se poate declara decât împlinită pentru că viața i s-a așezat exact după dorințele pe care le-a avut

dintotdeauna.

”Viața de mămică e o postură care mă bucură extrem de tare. Mi-am dorit să fiu o mămică tânără și Doamne ajută că o am pe Anastasia și ne bucură în fiecare zi, atât pe mine, cât și pe membrii familiei. Cred că am mai multă răbdare acum, cred că am devenit mai feminină aș putea spune și mai puternică pentru că au fost și momente în care a trebuit să acționez imediat, să nu mă sperii și să știu ce trebuie să fac pentru copilul meu”, a mai zis tânăra mămică.