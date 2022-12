Cu ea a înlocuit-o Ricardo Filip pe Deea! Cine e femeia pentru care s-a mutat în Elveția: ”Logodna e un lucru care se va întâmpla” | EXCLUSIV

In articol:

Ricardo Filip a recunoscut, după un an de relație, cine este femeia care l-a cucerit și l-a determinat să își schimbe radical viața.

De ce s-a mutat Ricardo Elveția?

În emisiunea ”Online Story by Cornelia Ionescu”, Ricardo a povestit că este îndrăgostit de Andreea, o tânără stabilită de cinci ani în Elveția, pe care a întâlnit-o întâmplător, prin intermediul unor prieteni. Relația cu ea a început timid, însă s-a transformat într-o poveste de dragoste frumoasă. Ricardo s-a mutat cu iubita în Elveția și a renunțat definitiv la viața din România.

Ricardo își trăiește viața la maxim și iubește atât de mult, încât s-a mutat în Elveția pentru ea. Este vorba despre cea cu care este într-un cuplu de 1 an și pe care a ținut-o în mister mult timp. Iată cum au ajuns să se mute împreună, în străinătate.

"Mi-am reluat o pasiune pe care o aveam de mic. Faptul că nu m-a jucam fotbal, aveam un gol. Am ales Elveția, pentru că în primă fază, iubita mea a zis sa rămânem aici, că ea a locuit aici și a venit în România să își facă o rinoplastie. M-a cunoscut pe mine, a rămas 5 luni pentru mine. Necrezând că o să îmi placă, mi-a propus să mergem în vacanță în Elveția. Nu avea nicio așteptare că eu o să rămân aici. Am stat o săptămână, i-am zi că vreau să mai stau, îmi place și așa am rămas. După aceea, au venit toate lucrurile de la sine. Din iulie sunt aici.", a declarat Ricardo.

Ricardo și iubita lui se pregătesc de logodnă?

Ricardo și iubita lui au trecut la nivelul următor. Ricardo a fost sincer și a vorbit despre logodna cu partenera sa și ce planuri au în viitor.

"Noi suntem împreună de un an și o lună și acum e prima dată când stăm amândoi mai mult de o zi unul fără altul. Ea este acum în România. Nu ne-am logodit. Nu văd rostul în momentul de față, nu e o necesitate, pentru că pentru mine, chestia asta nu schimbă cu nimic relația mea cu ea, viața noastră. E un lucru care o să se întâmple cu siguranță, dar când o să fie timpul. Trebuie să vină natural și logodna și căsătoria.", a mai spus Ricardo.

Ricardo, adevărul despre relația părinților cu iubita sa

Ricardo a spus adevărul despre relația părinților lui cu Andreea, iubita lui. Tânărul nu s-a ferit cu nimic și a dezvăluit cum stau lucrurile în familia lui.

"Mama mea vorbește toată ziua cu ea la telefon. Vorbește cu ea mai mult decât cu mine. Se înțeleg foarte bine. Și mamei și lui tata le place de ea. Mă înțeleg și eu bine cu familia ei.", a mărturisit Ricardo, la Online Story.

