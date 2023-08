„Cu fata aia blondă să nu te mai prind. Ai înțeles?” Theo Rose nu s-a putut abține și a făcut asta de față cu bebelușul ei. Motivul pentru care a reacționat așa: „Mă și enervez acum”

In articol:

Theo Rose și Anghel Damian se bucură de fiecare clipă pe care o petrec în compania bebelușului lor. Micuțul Sasha Ioan a venit pe lume în urmă cu mai bine de două luni, iar celebra artistă este o mămică extrem de fericită.

Pe rețelele de socializare, vedeta a postat câteva filmulețe savuroase în care apare alături de fiul ei, dându-i câteva sfaturi în legătură cu viața lui sentimentală.

Citește și: ”Deschid geamul și mă întreabă cât vreau” Theo Rose a povestit asta public! Nimeni nu s-ar fi gândit că va face această dezvăluire prea curând

Ce i-a spus Theo Rose fiului ei

Deși nu are nici 3 luni, micul Sasha este pregătit pentru relații de mama lui, încă de acum. Theo Rose a postat câteva filmulețe pe pagina ei de Instagram, în care îl „ceartă” pe fiul ei pentru că este prea apropiat de domnișoare, chiar dacă este încă un bebeluș. În dialogul pe care l-a purtat cu Sasha, Theo îi spunea micuțului că ar trebui să mai aștepte până când să înceapă să le cucerească pe fete, căci deocamdată este prea mic.

În timp ce artista vorbea cu fiul său, acesta gângurea, lucru care a făcut-o să se enerveze pe Theo, bineînțeles, în glumă, aceasta avertizându-și băiețelul că dragostea la această vârstă fragedă le poate cauza amândurora multe probleme.

Citește și: Gestul pe care Alex Leonte l-a făcut pentru Manuela Lupașcu! Tânăra a pus mâna imediat pe telefon, să-l filmeze: "Se pricepe?"

Citeste si: Urechi infundate: cauze si tratament

Citeste si: O femeie şi-a aruncat de la etaj copiii de 2 şi de 3 ani, într-un hotel din Botoșani. Cel mai mic a murit la spital- stirileprotv.ro

„E prea devreme, mamă, să-mi faci tu mie probleme cu fete, să mă trezesc cu părinții la poartă! Te rog eu frumos, nu te certa cu mine și ascultă-mă când îți spun. N-avem voie de acum cu fete, mamă, că-mi faci probleme. Sunt mici fetele! Lasă-le să plece de lângă căruțul tău, nu le mai ține legate de căruț! Cu fata aia blondă cu parul ondulat, cu aia să nu te mai prind! Ai înțeles? Că aia prea îi place de tine așa. Băi, ascultă-mă, măi, că nu e așa cu dragostea asta, Sasha! Când are drăgan așa de tine, e periculos! Băi băiatule! Eu nu-ți zic de două ori! Ai înțeles? Cu aia blondă cu părul ondulat să nu te mai prind! Doamne ferește! Mamă, ai 3 luni, mamă! Te-ai zăpăcit? Băi băiatule, revino-ți un pic, că mă și enervez acum!”, i-a spus Theo Rose fiului ei, în filmulețele postate pe pagina sa de Instagram.

Theo Rose a purtat un dialog serios cu bebelușul ei [Sursa foto: Instagram]

Theo Rose, mamă a doi bebeluși

De curând, în familia cântăreței a mai apărut un membru, care îi dă mari bătăi de cap artistei. Theo Rose se împărțea între viața de mamă și cea de cântâreață, iar acum trebuie să aibă grijă și de cel de-al doilea „copil”, puiul de pisică primit în dar de la fini. Micuța felină, Sushi pe numele său, îi face nopți albe vedetei, care a povestit pe rețelele de socializare că nu poate închide un ochi din cauza noului membru al familiei. Sushi este un animăluț de companie extrem de energic și are mult chef de joacă noaptea, ceea ce i-a cauzat mari probleme cu somnul lui Theo.

Citeste si: „Tu, frumoasa frumoaselor, vrei să stai acasă? Vrei să rămâi acasă, să te îngroape treburile casnice?” Gina Pistol, criticată de bunica Emilia pentru decizia de a renunța la carieră pentru fiica sa- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV- Incendiile din Tenerife 2023. Româncă stabilită pe insulă: ”Cred că e cel mai grav incendiu. A scăpat de sub control”- Zonele care au fost evacuate- stirilekanald.ro

Citeste si: Liviu Vârciu, reacție uluitoare când vine vorba despre copiii lui. Fanii artistului au reacționat imediat- radioimpuls.ro

Citește și: Theo Rose a împlinit azi 26 de ani! Cum își sărbătorește artista ziua de naștere. Mesajul special pe care i l-a transmis Horia Brenciu: „Fata mea, colega mea, partenera mea”

„Chiar am doi bebeluși, vă jur, deci n-am dormit toată noaptea. Legat oricum n-am dormit, dar în total să zicem 3 ore. Sasha n-are nicio treabă, el e cel mai cuminte copil doarme, se trezește o dată pe noapte, mănâncă, se mai trezește dimineața la 6 și ceva, deci n-am treabă cu copilul ăsta. Dar Sushi... m-a terorizat toată noaptea, dacă nu s-a urcat pe mine, m-a mușcat, m-a zgâriat, îți înfige ghearele alea, ea nu știe săraca, dacă nu m-a zgâriat, dacă nu am luat-o, am mutat-o de nu știu câte ori. Numai pe la ceafa ea, pe la mărul meu sau la tălpi. E îngrijitor să te trezești cu o gheară înfiptă în talpă, e un reflex, ceva...”, a spus Theo Rose în mediul online.