Cu lacrimi în ochi, Sorin a citit scrisoarea primită de la Bianca! Andreea Mantea l-a luat prin surprindere: „Îți dorești să se întoarcă în Casa iubirii?”

In articol:

Bianca și Sorin au încercat să se cunoască cât timp au fost în "Casa Iubirii", însă eliminarea neașteptată a concurentei le-a pus bețe-n roate.

Acum, la câteva zile de când a părăsit competiția, tânăra s-a gândit să-i facă o surpriza bărbatului și să-i trimită o scrisoare în care să-i spună clar ceea ce simte.

Citeste si: Fetele din Casa Iubirii, vizate de Jador: ”Mi-ar plăcea să le cunosc”. Ce a spus artistul despre fiecare concurentă

Ce mesaj i-a transmis Bianca lui Sorin, după ce a părăsit "Casa Iubirii"?

Sorin s-a emoționat puternic, după ce a citit scrisoarea pe care Bianca i-a trimis-o la scurt timp de la eliminare. Tânăra a ținut să-i dezvăluie bărbatului că regretă faptul că și-a impus bariere atunci când au încercat să se cunoască și a dezvăluit că îi simte lipsa mai mult decât ar fi crezut: "Dragul meu Sorin, încep această scrisoare prin a-ți spune că mi-ai lipsit în tot acest timp mai mult decât ai fi crezut. Nu am reușit să ne spunem lucruri pe care ni le doream, doarece timpul meu acolo, în "Casa Iubirii", s-a scurs atât de repede, iar odată cu eliminarea mea am simțit că am lăsat ceva în urmă. Vreau să știi că ai locul tău acolo, în inima mea, și îmi pare rău de faptul că am pus bariera distanței între noi atunci când ne-am cunoscut, de teama de a nu fi rănită.

Independent de voința mea, îți căutam mereu privirea și pe măsură ce fugeam, de fapt mă îndepărteam mai mult, iar tu ai simțit asta, tocmai de aceea nu ai renunțat la mine. Am fost rece, distantă, am părut indecisă, dar în realitate îmi doresc atât de tare să fiu iubită, înțeleasă, protejată și salvată din umbra trecutului. Sunt în acel punct al vieții în care îmi doresc o familie, iar asta se construiește în timp, pas cu pas.

Bianca [Sursa foto: Captură KANAL D]

Citeste si: De ce e bine să torni oțet în pantofi! Trucul care te ajută în multe situații- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Nu doresc să mă grăbesc, deoarece vreau să trăiesc o iubire mare, profundă, care să reziste pentru totdeauna. Îți mulțumesc că m-ai ascultat și nu m-ai judecat, m-ai privit cu ochii tăi blânzi, m-ai lăsat să văd bunătatea sufletului tău și că ai fost atât de protector cu mine. Acum te urmăresc de acasă, ești atât de frumos când râzi, Îmi doresc ce e mai bine pentru tine, să fii mereu liniștit și să îți urmezi mereu inima. Ai grijă de tine, te îmbrățisez cu drag și dor, Bianca.", sunt rândurile pe care Bianca i le-a scris lui Sorin.

Sorin [Sursa foto: Captură KANAL D]

Sorin își dorește ca Bianca să revină în "Casa Iubirii"

Emoționat de mesajul pe care Bianca i l-a trimis după ce a fost eliminată, Sorin a a recunoscut în fața colegilor săi că își dorește ca tânăra să revină în emisiune, pentru a reuși să o cunoască mai bine:

Citeste si: Andreea Mantea, veste tristă în Casa Iubirii! I s-a făcut rău și au chemat salvarea de urgență: „Îmi pare rău. Din păcate, în acest moment...”

"Andreea Mantea: Îți dorești să se întoarcă în "Casa Iubirii"?

Sorin: Sincer, da, mi-aș dori să se întoarcă. Să nu mă înțeleagă greșit celelalte persoane. Au fost săptămâni în care am luptat, m-am implicat să am șansa de a o cunoaște și lucrul ăsta nu s-a întâmplat.", a mărturisit Sorin, după ce a văzut mesajul Biancăi de la "Teo Show" și după ce a citit scrisoarea pe care tânăra i-a trimis-o.