„Cu mare frică” Adelina Pestrițu, urmărită de ghinion până la sfârșitul vacanței! Vedeta a fost pe punctul de a rămâne în aeroportul din Los Angeles: „Vreau să ajungem acasă cu bine”

In articol:

Adelina Pestrițu și familia ei au trăit o experiență de neuitat, din toate punctele de vedere, în America. Influencerița, alături de soțul ei, Virgil Șteblea și fiica lor, Zenayda, și-au petrecut ultimele zile în SUA, acolo unde au trăit, pentru scurt timp, visul american. După ce, zilele trecute, Adelina povestea pe rețelele de socializare că s-a confruntat cu câteva probleme într-un parc de distracții, se pare că nici sfârșitul vacanței nu a fost unul ușor pentru ea.

Citește și: „O să fiu bine” Adelina Pestrițu a primit un diagnostic neașteptat, în urma unei radiografii pulmonare. Ce simptom a trimis-o urgent la medic?

După câteva săptămâni pe care le-au petrecut în America, Adelina Pestrițu, Virgil Șteblea și fiica lor și-au făcut bagajele și s-au îndreptat către aeroportul din Los Angeles, de unde trebuiau să zboare spre casă. Însă problemele nu au dispărut nici la finalul concediului lor, căci fix atunci când credeau că vor pleca, în sfârșit, spre România, cei trei au trebuit să înfrunte vremea extrem de capricioasă de pe continentul îndepărtat. Mai mult, vedeta a fost cât pe ce să rămână în aeroport din cauza furtunilor intense din Los Angeles, dar și a unui cutremur de intensitate mare, care i-a făcut pe ea și pe membrii familia ei să mai aștepte 3 ore până când avionul a reușit, într-un final, să decoleze.

Citește și: „Nu știm dacă va fi băiețel sau fetiță” Adelina Pestrițu, dezvăluiri despre a doua sarcină, după ce a apărut cu o burtică suspectă la nunta lui Smiley și a Ginei Pistol

Citeste si: Urechi infundate: cauze si tratament

Citeste si: O femeie şi-a aruncat de la etaj copiii de 2 şi de 3 ani, într-un hotel din Botoșani. Cel mai mic a murit la spital- stirileprotv.ro

„Decolarea asta a fost facuta sub sunet de alarme din cauza uraganului Hilary, care fix in momentul plecarii noastre era in desfasurare in Los Angeles. Si recunosc ca a fost cea mai stresanta din cate am trait vreodata. Ce-i drept, la momentul la care a lovit California si-a pierdut din intensitate (initial a fost gradul 4) si s-a transformat intr-o ploaie tropicala, cu avertizari care mai de care mai infioratoare. Cel putin pentru un om ca mine, cu mare frica de turbulente si mai nou…de uragane. Unde mai pui ca dupa toate astea “si-a facut aparitia” si un cutremur de 5.1 care ne-a prins in aeroport. Dupa 3h am reusit sa decolam si chiar daca nu se vede stresul pe fata mea in pozele astea, sa stiti ca a fost din plin. Ce sa zic?! Frumoasa vacanta in America, dar finalul ei intra in istorie. Acum vreau sa ajungem acasa cu bine si sa mananc o supa cum numai noi (romanii) stim sa facem”, a scris Adelina Pestrițu pe rețelele de socializare.

Adelina Pestrițu s-a confruntat cu mai multe probleme la sfârșit de vacanță [Sursa foto: Instagram]

Fobiile Adelinei Pestrițu i-au dat vacanța peste cap

În urmă cu câteva zile, vedeta povestea, pe rețelele de socializare, că una dintre cele mai mari temeri ale sale i-a dat mari bătăi de cap în America. În timp ce se afla într-un parc de distracții alături de familia ei, Adelina Pestrițu s-a confruntat cu fobia ei de spații închise. Virgil Șteblea și Zeny au mers să se dea în mașinute, într-o locație aflată la subsol, însă Adelina nu i-a putut însoți, din cauza faptului că se suferă, de câțiva ani, de claustrofobie, așa că i-a așteptat, cuminte, afară.

Citeste si: „Tu, frumoasa frumoaselor, vrei să stai acasă? Vrei să rămâi acasă, să te îngroape treburile casnice?” Gina Pistol, criticată de bunica Emilia pentru decizia de a renunța la carieră pentru fiica sa- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV- Incendiile din Tenerife 2023. Româncă stabilită pe insulă: ”Cred că e cel mai grav incendiu. A scăpat de sub control”- Zonele care au fost evacuate- stirilekanald.ro

Citeste si: Liviu Vârciu, reacție uluitoare când vine vorba despre copiii lui. Fanii artistului au reacționat imediat- radioimpuls.ro

Citește și: „Simt să mă închid în cameră, să stau singură” Adelina Pestrițu a vorbit sincer despre asta! Cât de afectată este de toate răutățile din mediul online?!

„Am așteptat o oră la o coadă să mă dau în niște mașinuțe și fix înainte să mă urc în masinuță, am citit avertizarea pentru cei care au teamă de spații închise. Eu sunt în categoria asta de mulți ani, cei cu claustrofobie și am fugit mâncând pământul. Acum stau și îi aștept pe ai mei, pentru ca ei s-au dus, evident, ei se bucură de multe senzații tari în parcul asta. Eu mai întâi citesc avertizările și de data asta am zis pas. Îi aștept afara, la aer curat, fără frica de nimic. Nu-mi trebuie mie niciun subsol, niciun spațiu închis. Să fie clar! (…) Oricum aveam o senzație dubioasă, cu un gol în stomac, de când am văzut că sunt foarte mulți oameni într-un spațiu închis și coboram din ce în ce mai multe scări. Începuseră scenariile să se activeze”, a povestit Adelina Pestrițu pe pagina ei de Instagram.