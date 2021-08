Cu ochii în lacrimi, Bianca Comănici a vorbit despre clipele de groază pe care le-a trăit alături de fostul iubit: ”Mi-a propus să mă prostituez. M-a luat și m-a tras...”

In articol:

Bianca Comănici, prezentă în emisiunea ”În Oglindă” moderată de Mihai Ghiță, a vorbit cu lux de amănunte despre fosta relație controversată pe care a avut-o acum câțiva ani. Câștigătoarea primelor două sezoane Puterea Dragostei a făcut destăinuiri, cu ochii în lacrimi, despre clipele grele la care a fost supusă de fostul ei partener.

Sinceră, directă, dar cu ochii înlăcrimați, Bianca a dezvăluit de unde a început totul. ” La momentul respectiv aveam 17 ani, mergeam spre 18. Am fost intr-o relatie cu un baiat, el avea 24 de ani. Locuiam impreuna, nu aveam venit pentru ca eu eram la liceu, mama imi dadea bani si atat. El nu muncea absolut deloc. El banii pe care eu ii aduceam in casa de la parinti, el ii dadea pe stupefiante. Nu mai era un om normal, asa cum l-am cunoscut, asta dupa doua luni si ceva. Mi-a propus sa ma duc in strainatate, sa ma prostituez.

Am ramas socata. Mi-a spus: hai, ca se castiga foarte bine. I-am zis, imi pare rau, dar daca vrei sa se intampla lucrul asta, poti sa te duci tu, pentru ca baietii castiga mai bine. S-a enervat, avea ceva in mana, a aruncat..m-am speriat foarte tare, era putin agresiv. Si la un moment dat mi-a spus ca el facuse videochat cu fosta lui iubita, care era la fel, blonda..si mi-a propus chestia asta si i-am spus: imi pare rau, nu se poate, nu-mi doresc, nu-mi place, nu mi se pare demn. Eu nu acceptam asa ceva. Dar in acea perioada, consuma destul de mult alcool. El bea si el imi spunea: hai sa bei cu mine. Stateam numai in casa.

Nu ne mai intelegeam atat de bine in momentul in care nu mai aveam bani. Mi-a propus, nu am vrut, consumasem alcool intr-o seara, efectiv m-a luat si m-a tras in fata camerei. A pornit camera, m-a luat si m-a pus in camera. Eu eram in pijamale, atunci s-a intamplat, o data, de doua ori..pentru ca nu puteai sa faci in fiecare zi. Viata noastra intima nu era aceeasi. Se intampla acolo doua trei ore, dupa nu ma mai baga in seama. Eu dormeam singura. Am fost influentata, doar ca eu am facut-o din dragoste pentru el. El mi-a oferit incredere, ca o sa fim impreuna, ca o sa ne casatorim, ca o sa avem copil. Noi n-am scos niciun ban de acolo”, a povestit Bianca Comănici.

În timp ce Andreea Pirui o jignea, Andreea Mantea a susținut-o

Fosta concurentă de la Puterea Dragostei a explicat faptul că și-a dorit să părăsească emisiunea, atunci când s-a aflat de trecutul ei. Bruneta susține că Andreea Mantea a sprijinit-o și i-a dat curaj să meargă mai departe. În timp ce Livian încerca să calmeze spiritele în casă, se pare că Andreea Pirui, fostă concurentă și ea la Puterea Dragostei, îi aducea jigniri grave Biancăi.

Totuși, prezentatoarea și-a recunoscut partea ei de vină și a reușit să meargă mai departe. ”Ele au aparut ulterior, au aparut in februarie 2020. M-a sunat tata, mi-a zis ca nu este nicio problema, sa ma duc acasa ca ei sunt langa mine si sa sustin. In momentul respectiv vorbeam cu cineva la telefon si mi-a spus: Bianca, a aparut. N-am stiut cum sa reactionez...am zis ok, fug. M-am dus la primul magazin pe care l-am gasit, mi-am strans bagajele, l-am sunat pe Livian si i-am spus plecam acum sau niciodata. Eu nu mi-am dat seama...mie nu mi-era frica de reactiile oamenilor. Mie mi-era frica de reactiile oamenilor din casa, pentru ca eram certata cu toti si stiam ca toti o sa fie pe mine.

Andreea Mantea a fost prima persoana pe care am sunat-o. A incercat sa-mi fie alaturi, mi-a spus sa-mi asum lucrurile astea, sa accept ceea ce se intampla, m-a sustinut, asa cum o face de fiecare data. Pe Andreea am intrebat-o cum e pulsul in casa...Livian incerca oarecum sa le linisteasca pe fetele din casa. A fost un moment oin care Andreea Pirui spunea ca Bianca este așa, așa...Că sunt femeie ușoară, zdreanță, jigodie, cuvinte d-astea. S-a oprit și la un moment dat, Livian i-a spus: da, fetelor, multumim, ca ati lasat-o pe Bianca...eu nu intelegeam in momentul ala de ce face asa. Dar el de fapt voia sa le calmeze. Adevarul e ca si eu la randul meu am judecat anumite fete, fara sa-mi dau seama ca si eu am facut anumite lucruri. Eu am sters tot ce-am gresit din minte”, a conchis Bianca Comănici.