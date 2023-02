Cu toții știu despre viața amoroasă a Anamariei Prodan, dar puțini știu cu cine se iubește sora ei! Sexy impresara a făcut dezvăluiri fără perdea despre relația Ancăi Savelio: "Ca să înțelegeți ce cumnat am" | EXCLUSIV

In articol:

Anamaria Prodan a vorbit, în premieră, despre noul iubit. Prezentă în sală, la gala RXF, din 21 februarie, celebra impresară a povestit că trăiește o perioadă minunată în viața ei alături de un bărbat care o face fericită cu adevărat.

Sora Anamariei Prodan este căsătorită cu un luptător de MMA

Anamaria Prodan a dezvăluit că iubitul ei este înalt și frumos, și totodată foarte important, este apreciat de copiii ei, care l-au cunoscut încă de la început. Nu a uitat să dezvăluie și detalii picante din viața amoroasă a surorii sale.

Anamaria Prodan ne-a dezvăluit detalii picante din căsnicia surorii ei. Dacă până acum ea a fost în lumina reflectoarelor cu povestea de dragoste, sexy impresara a vrut să reamintească publicului despre frumoasa poveste de dragoste pe care o trăiește sora ei cu un luptător de MMA.

"Sora mea este căsătorită cu un campion de MMA. Ne-am cunoscut în Las Vegas toți la un eveniment, unde el a venit și semăna cu The Rock, identic. I-am spus că eu cred că este luptător, pentru că este prea mare, că nu cred că e un om normal. Așa au intrat în vorbă, s-au îndrăgostit și au rămas de atunci împreună. Sunt foarte mulți ani. El este campion, la 50 de ani a luat campionatul la veterani. Ca să înțelegeți ce cumnat am.", a precizat Anamaria Prodan, în exclusivitate.

Anamaria Prodan, dezvăluiri despre noul ei iubit

Anamaria Prodan nu se mai poate ori din zâmbit. Vedeta este mai fericită ca niciodată și totul se datorează noului iubit misterios. Într-un interviu exclusiv, sexy impresara ne-a vorbit despre relația ei actuală și l-a descris pe bărbatul de care este îndrăgostită. Nici un burete nu i-ar fi putut șterge zâmbetul larg de pe față, când vorbea despre iubit.

"Sunt fericită, mai fericită ca niciodată. După nașterea copiilor mei, cred că sunt cele mai frumoase momente pe care le trăiesc. Cred că e momentul să trăiesc pentru mine și pentru noi și nu pentru lume. Are bărbăție foarte mare, seninătate, suflet, caracter, orice are nevoie o femeie să fie fericită. Am hotărât amândoi să nu ne afișăm, este mai bine așa și e frumos. Suntem fericiți și este ok. Nu vreau să știe nimeni dacă e român sau străin. Este înalt, frumos.", a declarat Anamaria Prodan.

Anamaria Prodan nu a stat pe gânduri și deja l-a prezentat copiilor. A primit reacții pozitive și așa și-a dat seama că a făcut alegerea potrivită. Sexy impresara ne-a povestit că relația ei cu copiii este foarte sinceră și transparentă, așa că iubitul misterios nu avea cum să rămână un secret față de familie. Lucrurile s-au așezat frumos în viața ei și se declară mai fericită ca niciodată.

"Copiii mei sunt fericiți, pentru că după foarte mult timp i-am văzut zâmbind și când zâmbim toți înseamnă că a apărut soarele pe strada noastră. Să știi că mi-au atât de multă putere, cum nu am crezut vreodată. Eu cred că orice copil dă mamei putere fără limită. M-au ajutat enorm. Fetele au fost alături de mine trup și suflet. Bebe, nu mai spun, nu s-a mișcat de lângă mine nicio secundă. Când am făcut consiliu de familie și au fost wow, mami, în sfârșit, am zis ok, asta e. L-am adus în fața copiilor. De la început le-am spus. Eu am o relație cu copiii mei foarte deschisă și minunată. Încet, încet a fost ok, cred că a venit natural. El mi-a oferit cel mai frumos un viitor minunat, un zâmbet minunat, o stabilitate fabuloasă și faptul că știu când mă trezesc în fiecare dimineață că e cineva acolo pentru mine, care trăiește pentru mine.", a mărturisit Anamaria Prodan, la WOWnews.

