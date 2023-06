Cucu de la Noaptea Târziu, dezvăluiri fără perdea! Cu ce vedetă și-ar dori o aventură? "E foarte mișto din toate punctele de vedere"

In articol:

Cucu de la Noaptea Târziu este iubit de mulți români și încă de la prima sa apariție în lumina reflectoarelor, artistul a intrat în sufletele tuturor, adunând de partea sa o mulțime de fani care îi stau alături la orice pas.

Acesta a fost invitat în emisiunea Detectorul de minciuni, unde a făcut dezvăluiri pe bandă rulantă.

Cucu Gram, îndrăgostit de Alina Eremia?

Cucu Gram a răspuns la una dintre cele mai picante întrebări. Acesta a trebuit să nominalizeze câteva nume de vedete cu care și-ar dori o legătură amoroasă. Cucu a ezitat la început, dar pe urmă nu s-a mai ascuns.

"Există o persoană celebră cu care mi-aș dori o relație. Nu pot să zic, că iar... Vă zic din afară, nu din țară. Una dintre ele este luată deja, dar e vorba despre Ariana Grande. O persoană care e foarte mișto din toate punctele de vedere e Alina Eremia. Toată lumea spune despre ea. E frumoasă, talentată, mișto, deșteaptă. Și Alexandra Stan e mișto.", a declarat Cucu Gram.

Cucu Gram, adevărul despre proiectul Noaptea Târziu

Multe guri spun că Noaptea Târziu s-a desființat și că băieții nu mai vorbesc unul cu celălalt. Ei bine, Cucu spune cum stau de fapt lucrurile între ei și de la ce izbucnesc conflictele între membrii trupei.

"Încă mai vorbesc cu băieții de la Noaptea Târziu. Am rămas prieteni, urmează să lansăm o piesă. Proiectul nostru nu s-a terminat, doar am făcut o pauză. Fiecare și-a făcut mendrele lui pe plan personal și urmează să dăm drumul la proiect. Am mai avut concerte, ne-am mai întâlnit. Chiar acum facem 9 ani de Noaptea Târziu. Ne mai și certăm. Dacă nu ne-am fi certat, înseamnă că nu suntem ca o familie. Suntem și trei băieți, n-ai cum. Tot timpul ne certăm când trebuie să livrăm ceva, că poate unul e mai lent sau nu face la timp lucrurile și de acolo încep să sară arcuri. Nu e o regulă cine face pasul spre împăcare, când unul are nevoie de cineva, acela face pasul.", a explicat Cucu Gram, la Detectorul de minciuni.

