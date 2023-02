Cucu de la Noaptea Târziu, experiență traumatizantă când avea doar 11 ani. Artistul a povestit totul: „Toată lumea m-a întrebat cum poți”

In articol:

Cucu a dezvăluit că a fost extrem de neliniștit când a fost copil. La fel ca toți micuții, și acesta a făcut diferite prostii, însă una dintre ele era la un pas să se transforme într-o adevărată tragedie.

Când avea doar 11 ani, îndrăgitul artist de la Noaptea Târziu a trecut printr-un eveniment neașteptat.

Din joacă, acesta a fost la un pas să își taie piciorul.

Cucu, salvat de către fratele său de la probleme grave

În cadrul unui interviu, artistul a dezvăluit că în copilărie și-a băgat o coasă în picior. La acel moment, Cucu nu a realizat cât de gravă este situația.

Însă aceasta nu este nici pe departe singura situație la limită în care a fost artistul.

„Urmează să fac implant și până fac implantul, am zis că mă joc și eu cu părul și să îmi pun extensii și cred că într-o lună - două, o să redevină Cucu normal. Eu am copilărit la țară până la 18 ani și eram copilul care avea media 7 la purtare, dar 10 la învățare și am făcut multe prostioare când eram mic. Una dintre ele a fost să îmi bag o coasă în picior. Toată lumea m-a întrebat cum poți să îți bagi o coasă în picior. Foarte simplu. La țară, făceam diguri, ca să crească apa și la un moment dat, am găsit o coasă ruptă, ruginită și voiam să tai crengi cu ea și mi-a intrat în picior.

N-am să uit niciodată. S-a întâmplat pe 17 iunie și eram în vacanța de vară și după n-am mai avut voie să intru la scăldat deloc. Am făcut multe chestii, dar cea mai gravă a fost la 11 ani, când tot așa iarna, pe vale, era apa înghețată și erau și zone unde apa nu era înghețată și apa curgătoare și am alunecat pe o sanie sub gheață. M-a scos fratele meu. E ceva mai gravă chestie. El e fratele mai mare, eu aveam 11 ani, el 16 și cumva și-a asumat că nu trebuie să pățesc nimic și m-a salvat”, a spus Cucu de la Noaptea Târziu, la un post de televiziune.

