Cucu de la Noaptea Târziu, mesaj emoționant pentru Laura Roșca! Artistul și Dj-ul se cunoșteau de mai mulți ani: „Nu îmi vine să cred că nu mai ești”

În cursul zilei de astăzi mai mulți localnici din Mamaia au descoperit un trup neînsuflețit pe plajă. Femeia găsită era un DJ destul de cunoscut de la noi din țară, pe numele Laura Roșca. Unul dintre colegii ei de breaslă, Cucu de la Noaptea Târziu, a transmis un mesaj emoționant pe internet, la scurt timp după ce a aflat vestea.

Cucu, mesaj emoționant pentru Laura Roșca

Laura Roșca este tânăra care astăzi a fost găsită moartă pe o plajă din Mamaia. Ulterior, autoritățile au descoperit cine era, iar toți cei au cunoscut-o au rămas de-a dreptul șocați. Printre ei se numără și unul dintre membri trupei Noaptea Târziu, Cucu. Artistul a fost de-a dreptul copleșit de tot ce s-a întâmplat și a transmis un mesaj emoționant pe internet.

„ Acum 2 ani am avut primul contact cu(...) prin @lalla! Pe atunci nu știam și nici nu îmi imaginam că o să fac parte din acest radio și că Lalla o să-mi devină colegă! La un an distanță (anul trecut) am devenit colegi și de atunci tot ziceai tu că vrei să facem un interviu cu experiența mea din Bali…dar nu am mai reușit…facem altă dată interviul… Nu îmi vine să cred că nu mai ești printre noi!! Drum bun colega!!”, este mesajul pe care Cucu de la „Noaptea Târziu" l-a postat pe pagina sa de Instagram, în urma decesului lui Dj Lalla.

Vedeta a fost găsită moartă pe plajă

Mai mulți localnici au găsit trupul neînsuflețit al unei tinere de doar 25 de ani pe o plajă din stațiunea Mamaia. După primele investigații s-a descoperit că femeia se numea Laura Roșca și era un DJ renumit și se pare că aceasta a murit înecată.

„ Am fost anunţaţi de către nişte turişti că o persoană este la firul apei, înecată. Când am ajuns aici era o maşină de Poliţie şi ne-am dat seama că s-a întâmplat ceva. La faţa locului era o persoană la firul apei, s-a înecat. Nu ştim dacă este singura persoana care a intrat sau dacă sunt mai multe persoane. Facem verificări dacă găsim haine, ceva obiecte ale persoanei. Dacă a intrat singură în apă, e foarte greu să mai alerteze cineva. Sezonul s-a cam terminat, nu prea este lume pe plajă. Marea este agitată, steagul roşu este arborat, nu se ţine cont. Nu ştim cu cine era, ce s-a întâmplat mai exact. Are cam 25 de ani ”, a declarat salvamarul din Mamaia, conform Ziua de Constanța.

