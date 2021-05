Cucu de la Survivor a ajuns în România. Ce s-a întâmplat la întoarcerea în țară: "La plecare m-am cunoscut cu..."

In articol:

Cucu Gram a părăsit Survivor România. Cu ochii în lacrimi, Faimosul și-a luat rămas bun de la foștii săi colegi de echipă și declară că nu s-a supărat pe Zanni că l-a votat spre eliminare.

Cucu: Mă bucur că am stat cu acești oameni frumoși timp de o lună. Îmi pare rău că nu am reușit să ajung până spre final. Probabil aveam mai multe șasnse să vin de la început. Atât am rezistat, mă bucur că v-am cunoscut. Îmi pare rău că în punctul ăsta important trebuie să vă părăsesc. Mi-am întrecut limitele. Am reușit să stau timp de o lună ca un boschetar, toți suntem boschetari că stăm în cocioabe. Mă bucur că vor merge la hotel. O să-i susțin pe toți. Îi iubesc pe toți. Cel mai bun să câștige!

Cucu Gram a ajuns în România

În urmă cu puțin timp, după un zbor destul de lung, Cucu a ajuns în România. Fostul concurent de la Survivor România a fost așteptat la aeroport de prieteni și de apropiați. Primele imagini, dar și primele declarații au fost făcute publice pe contul său de socializare.

Faimosul a avut parte de o surpriză la venirea în țară.

La plecarea din Republica Dominicană, s-a cunoscut cu o concurentă tot de la Survivor, dar din Turcia. Se pare că aceasta a făcut parte tot din echipa Faimoșilor și, ulterior, a fost și în echipa Războinicilor.

"Mi-am facut multi prieteni la @survivorromania.oficial , de la colegi, adversari, echipa de productie, localnicii din Dominicana!! Dar cel mai tare e faptul ca la plecare m-am cunoscut cu @merveaydin94 , ea fiind concurenta la SURVIVOR TURCIA, ea a fost tot in echipa FAIMOSILOR 🔴 si ulterior a fost si in echipa RAZBOINICILOR 🔵! Ma foarte bucur ca ne-am cunoscut si abia astept sa ne revedem!! See you soo!", a scris Cucu, pe contul său de Instagram.