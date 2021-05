Cucu de la Survivor anunță dezvăluiri bombă despre Faimoși. Ce are de spus despre cei care i-au fost colegi de echipă: ”O să începeți să vedeți lucruri”

In articol:

Cucu a părăsit competiția Survivor, duminica trecută, după ce a primit cele mai puține voturi la votul publicului. Membrul din trupa Noaptea Târziu a fost nominalizat spre eliminare de către Zanni, căruia i-ar fi părut rău de alegerea făcută după ce a văzut că cel care a părăsit competiția a fost Cucu.

Ei bine, imediat după ce a fost eliminat și a pus mâna pe telefon, Cucu a început să țină legătura cu oamenii care au fost alături de el pe parcursul lui în competiția Survivor România 2021. Fostul faimos urmează să ajungă în România, în cursul zilei de sâmbătă, vestea fiind dată chiar de el pe rețelele sociale.

Cucu a promis că va face dezvăluiri bombă despre tot ce s-a întâmplat în competiție, dar și în tabăra lui.

Fostul concurent de la Survivor este rugat de susținătorii lui să spună tot ce are de spus!

”Primesc foarte multe întrebări de la voi referitoare la emisiune, la ce parere am despre concurentii din Survivor, in principiu din echipa mea...momentan, nu o sa va raspund, dar in momentul in care o sa ajung in tara, va promit ca fratele vostru Cucu o să dezvaluie niste lucruri in exclusivitate pentru voi si la doamna Teo in emisiune si pe un nou canal de Youtube..o sa fac un nou canal de Youtube, unde o sa postez niste lucruri, asa ca daca ramaneti pe aici pana ma intorc eu in tara, adica sambata o sa incepeti sa vedeti lucruri de aici de la Survivor si in momentul de fata, de aia nu vreau sa spun lucruri pentru ca sunt intr-o mini vacanta, mai am si eu doua-trei zile de stat aici, asa ca n-o sa ma apuc sa dau inca din casa”, a spus Cucu, pe contul lui de Instagram.

Cucu, adevărul despre conflictul cu Sebastian de la Survivor!

Cucu a avut parte de un scandal imens cu Sebastian, duminică seara, la Survivor România 2021! După ce a fost eliminat din competiția fenomen de la Kanal D, Cucu ne-a făcut dezvăluiri în exclusivitate despre conflictul cu alt faimos, imediat după ce au pierdut jocul de comunicare.

Cucu și Sebastian și-au aruncat cuvinte dure, însă la final, după Daniel Pavel a anunțat cine a fost eliminat de la Survivor, fostul fotbalist a dorit să-i strângă mâna artistului. Ei bine, se pare că lucrurile nu au stat deloc bine între cei doi ”faimoși”, încă de la venirea în emisiune a lui Cucu.

