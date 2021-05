Cucu de la Survivor România, adevărul despre eliminarea sa: „Zanni a fost influențat de...”

In articol:

Cucu a părăsit competiția Survivor România 2021, după ce a fost propus spre eliminare de Zanni. Într-o intervenție video la emisiunea Teo Show, Faimosul a mărturisit că a văzut imaginile cu eliminarea și este supărat că a fost nominalizat de către Zanni. Singurele persoane din echipa roșie cu care nu s-a înțeles sunt Raluca Dumitru și Sebastian Chitoșcă, susține Cucu.

„Am văzut imaginile. O parte din mine o să rămână aici. Am venit puțin șifonat în Dominicană. Experiența asta din Survivor m-a făcut să apreciez mai mult ce am acasă. Am fost boschetar timp de o lună. Îmi scrie foarte multă lume, familie, prieteni. Am foarte mult hate. Eu am făcut rost prin prisma faptului că am fost dualist. Am fost un om care a fost prieten cu toată lumea din echipa mea, mai puțin două persoane cu care nu am avut chimie: Raluca și Sebastian. Sunt doi oameni cu care nu m-am înțeles prea bine. Sunt doi oameni care nu sunt asumați. Sper ca oamenii de acasă să vadă asta. Eu nu le vreau răul”, a declarat Cucu, la Teo Show.

Zanni i-a cerut scuze lui Cucu pentru că l-a propus spre eliminare

Cucu, despre strategiile din echipa Faimoșilor

Cucu a adăugat că Zanni ar fi fost influențat de Sebastian Chitoșcă în consiliul de eliminare. În tabăra Faimoșilor au existat mai multe discuții cu privire la faptul că următorul nominalizat ar putea fi Cucu, pe criterii sportiva.

„N-am vrut să plec cu răutate în suflet, am plecat cu capul sus. Pe Sebastian îl înțeleg, pe Raluca n-o înțeleg. De Raluca n-am ce să spun, e persoana ce s-a agățat de grupul celor trei. Din punct de vedere social și sportiv, Raluca mi se pare că n-ar trebui să mai fie în echipa Faimoșilor. Eu țin cu echipa Faumoșilor. În rest, numai de bine. O să rămân cu prieteni pe viață, cum ar fi Culiță și Zanni. Eu nu port ranchiună pe el, am înțeles motivele pentru care m-a nominalizat. S-a discutat în camp faptul că voiau să mă nominalizeze pe mine din punct de vedere sporitv. Eu cred că Zanni a fost influențat de Sebastian să mă nominalizeze”, a adăugat Faimosul.