Cucu de la Survivor și Răzvan Botezatu, replici acide pe internet: ”Am văzut că m-ai vorbit de rău...”. Cum l-a ironizat prietenul Ralucăi Dumitru pe fostul ”faimos”

Cucu, fostul faimos de la Survivor România, a părăsit competiția fenomen de la Kanal D, săptămâna trecută, după ce a fost nominalizat spre eliminare de Zanni. Tânărul a plecat de la Survivor în urma votului publicului. De atunci, Cucu a făcut declarații bombă despre colegii lui de echipă, despre care a promis că va face și alte dezvăluiri în momentul în care se va întoarce în România.

Membrul de la Noaptea Târziu urmează să ajungă în țară, în cursul zilei de sâmbătă, iar în perioada următoare acesta a anunțat că va vorbi deschis despre tot ce s-a întâmplat în tabăra roșie.

Ei bine, până atunci, Cucu a ținut să lămurească câteva lucruri cu Răzvan Botezatu, cel mai bun prieten al Ralucăi Dumitru. Fostul concurent de la Survivor spune că Răzvan l-a vorbit de rău cât timp el a fost în competiția de la Kanal D.

”Răzvan Botezatu, am văzut că m-ai vorbit de rău cât timp am fost în competiție...Nu vreau să dau curs lucrurilor, doar că nu e frumos ce faci! O zi frumoasă în continuare”, a scris Cucu, pe contul lui de Instagram.

Nici apropiatul Ralucăi Dumitru nu s-a lăsat mai prejos și i-a răspuns imediat în mod ironic: ”Cu drag! Forța Raluca Dumitru”.

Postare Cucu[Sursa foto: Instagram]

Postare Răzvan Botezatu[Sursa foto: Instagram]

Cucu de la Survivor anunță dezvăluiri bombă despre Faimoși

Cucu a promis că va face dezvăluiri bombă despre tot ce s-a întâmplat în competiție, dar și în tabăra lui. Fostul concurent de la Survivor este rugat de susținătorii lui să spună tot ce are de spus!

” Primesc foarte multe întrebări de la voi referitoare la emisiune, la ce parere am despre concurentii din Survivor, in principiu din echipa mea...momentan, nu o sa va raspund, dar in momentul in care o sa ajung in tara, va promit ca fratele vostru Cucu o să dezvaluie niste lucruri in exclusivitate pentru voi si la doamna Teo in emisiune si pe un nou canal de Youtube..o sa fac un nou canal de Youtube, unde o sa postez niste lucruri, asa ca daca ramaneti pe aici pana ma intorc eu in tara, adica sambata o sa incepeti sa vedeti lucruri de aici de la Survivor si in momentul de fata, de aia nu vreau sa spun lucruri pentru ca sunt intr-o mini vacanta, mai am si eu doua-trei zile de stat aici, asa ca n-o sa ma apuc sa dau inca din casa” , a spus Cucu, pe contul lui de Instagram.