Cucu, mărturisiri despre Culiță Sterp și Zanni de la Survivor România: „Eu am spus de la început că sunt sincer” Ce spune despre cei doi foști colegi de echipă / EXCLUSIV

Cucu a fost eliminat de la Survivor România în urmă cu o sătpămână, după ce a stat circa o lună în Republica Dominicană și a dat to ce a putut pe traseele extrem de grele și de solicitante. A stat destul cât să înțeleagă care sunt strategiile fiecăruia și cât să-i cunoască pe fiecare în parte.

Cucu, moment de sinceritate! Ce spune despre Culiță și despre Zanni

Culiță Sterp și Zanni au fost cele două persoane cu care Cucu a avut, poate, cea mai bună relație de la Survivor România. Era convins că manelistul va reuși să găsească o cale pentru a se întoarce înapoi în România, căci partenera sa de viața, Daniela Iliescu, este pe ultima sută de metri cu nașterea, iar el fiind un familist convins nu ar fi ratat pentru nimic în lume momentul unic.

Cât despre Zanni, Cucu este de părere că va căștiga Survivor România și îl susține în continuare în competiție, chiar dacă el este cel care l-a propus spre eliminare din competiție.

Fostul Faimos și-a propus să nu facă alianțe cu nimeni pentru a rămâne în competiție, ci doar a urmat cea mai bună strategia a colegilor de echipă. Despre eliminarea Andreei Lodbă, Cucu spune că a ieșit cu capul sus, foarte asumată, fără să se certe cu nimeni, spre deosebire de alți concurenți care au părăsit Survivor România. La fel și el, a vrut să plece fără ceartă sau discuții și chiar dacă el și Raluca nu s-au înțeles prea bine pe parcursul competiției, la final a luat-o în brațe și și-a luat rămas bun de la ea.

„Știam că va reuși cumva să plece (n.r- Culiță). De aia nu i-am spus numele în consiliu. Știam că nu o să ajungă în finală. Știam că o să facă ceva să ajungă acasă, pentru că o să nască Daniela lui.

Zanni o să câștige, eu știu asta în sufletul meu. Dacă oamenii se supără că țin cu Zanni, asta e. Eu am spus de la început că sunt sincer. Zanni a fost singurul care nu s-a ridicat, (n.r- in momentul elimiării lui), iar în momentul în care l-am luat în brațe, mi-am dat seama că tremură tot și că plânge. Nu știa ce să zică, pentru că am ieșit cumva din nominalizarea lui. Eu am și zis că nu o să fac alianțe cu nimeni. Dacă Zanni avea o strategie mai bună mergeam pe strategia lui, iar dacă Culiță are o strategie mai bună, merg pe a lui. Eu nu am fost în tabăra nimănui.

În competiția asta, majoritatea au ieșit urât, ba că se certau, de exemplu Vera, care e ieșit cu tărăboi. Andreea și-a asumat și a ieșit cu capul sus, curat. Pe ea am simțit-o că spune adevărul. Îmi pare rău că nu și-a dat prea mult cu părerea”, a declarat Cucu în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.