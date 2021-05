Cucu, mesaj emoționant după ce a ajuns în România. Ce i-a transmis lui Culiță Sterp: "Câștigătorul Survivor România"

In articol:

În urmă cu doar o zi, Cucu de la Faimoși a ajuns în România. La aeroport, fostul concurent de la Survivor România a fost întâmpinat de apropiați și de mai mulți susținători. Ba chiar mai mult, a avut parte de și o întâlnire neașteptată, atunci când pleca din Republica Domincană, cu o Faimoasă de la Survivor Turcia.

Însă, după ce a reușit să se adapteze la fusul orar, Cucu a decis să își exprime cele mai sincere sentimente față de colegul lui din echipa Faimoșilor- Culiță Sterp.

"Ma bucur pentru tine Tata Culi!!🤍🙌 haide acasaaa!!🙏🙏🙏🤍 sunt cel mai fericit ca te-am cunoscut in contextul @survivorromania.oficial pentru ca aici am putut sa gasesc cei mai sinceri oameni, cei mai goi, fara perdea!! Aici am putut sa observ ca esti un OM minunat!! Dintre toti colegii mei, tu ai sufletul CEL MAI MARE!! Daca ramaneai pana la final, tu erai CASTIGATORUL SURVIVOR ROMANIA 2021!! Tu esti SEFU’ la SURVIVOR!!❤️❤️ FORZAAA CULITAAA!!", a scris Cucu, pe contul său de Instagram.

Cucu, mesaj după ce a ajuns în România

De asemenea, fostul concurent a mai postat și un filmuleț, pe contul său de Instagram, din Republica Dominicană. A atașat și o descriere la fel de emoționantă. Recunoaște că deși a stat doar o lună în competiție, a avut senzația că a trecut o perioadă mai lungă de timp acolo. În continuare, a mai vorbit și despre momentele câștigătoare pe care le-a avut în cadrul competiției.

"Desi am stat doar 1 luna in competitie, pentru noi timpul a trecut foaarte greu, am senzatia ca am stat acolo 5 luni!! Aici sunt cateva momente CASTIGATOARE pentru mine, momente pe care nu o sa le uit NICIODATA! Momente in care am luptat pentru SUPRAVIETUIRE, literalmente!! Va multumesc din suflet pentru toata sustinerea voastra, desi a trecut fix o saptamana de cand nu mai sunt in competitie, inca nu am putut sa vad toate mesajele/clipurile facute de voi!! FORZA FAIMOSII!!❤️😌", a mai scris Faimosul.