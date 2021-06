Cucu, mesaj pentru Sebastian Chitoșcă, după eliminarea fotbalistului de la Survivor: "Știți că am avut multe conflicte..."

In articol:

Duminică seară, Sebastian Chitoșcă a fost eliminat de la Survivor România. Deși și-a dorit din tot sufletul să ajungă în marea finală, din păcate, drumul lui în competiția fenomen de la Kanal D a luat sfârșit.

Cucu, fostul concurent din echipa Faimoșilor, a transmis un mesaj, după ce a aflat că Sebastian a fost eliminat.

Artistul a declarat, pe contul său de Instagram, că regretă faptul că Sebi a părăsit competiția și merita să ajungă până în marea finală, deși lucrurile nu au fost atât de roz între ei.

Cu toate acestea, Cucu îl încurajează pe fostul său coleg de echipă și îl așteaptă acasă.

"Știți că am avut multe conflicte cu Sebastian la Survivor România, iar sentimentul meu este unul de părere de rău, pentru ca oricât m-am certat și oricât de multe conflicte am avut între noi, chiar îmi pare rău că a plecat de acolo. Merita să ajungă mai departe, dar asta este. Sebi, te pup și lasă că dată viitoare o să fie mai bine și o să ajungi mai departe. Drum bun să ai!", a declarat Cucu, pe contul său de Instagram.

Echipa Faimoșilor[Sursa foto: Captură YouTube]

Cucu, eliminat de la Survivor România

Cucu a fost eliminat din competiția Survivor România și a declarat că a încercat să facă tot posibilul să ajungă în finală.

Însă, nu totul a ieșit așa cum și-ar fi dorit. Primele declarații pe care Faimosul le-a făcut în Consiliu.

Cucu: Mă bucur că am stat cu acești oameni frumoși timp de o lună. Îmi pare rău că nu am reușit să ajung până spre final. Probabil aveam mai multe șasnse să vin de la început. Atât am rezistat, mă bucur că v-am cunoscut. Îmi pare rău că în punctul ăsta important trebuie să vă părăsesc. Mi-am întrecut limitele. Am reușit să stau timp de o lună ca un boschetar, toți suntem boschetari că stăm în cocioabe. Mă bucur că vor merge la hotel. O să-i susțin pe toți. Îi iubesc pe toți. Cel mai bun să câștige!