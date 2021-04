Cucu, noul concurent de la Survivor România, dezvăluiri înainte de plecarea în Republica Dominicană: „Zanni mi se pare...” / EXCLUSIV

In articol:

Andrian-Horațiu Cuc, spuranumit „Cucu”, unul dintre cei care a pus pe picioare proiectul de mare succes în România „Noaptea târziu”, a acceptat fără a sta pe gânduri provocarea de a participa la cea mai intensă și grea competiție de supreaviețuire, Survivor România, de pe Kanal D.

Cucu, convins că nu va avea probleme de adaptare la Survivor România

Chiar cu o zi înainte de a lua avionul cu destinația Republica Dominicană, Cucu a făcut dezvăluiri în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, la emisiunea „Ștafeta mixtă”. Tânărul spunea că este convins că se va descurca de minune pe traseele extrem de solicitante și că se va adapta ușor la condițiile vitrege de supraviețure din jungla Dominicană. De asemenea, a făcut și câteva remarci la adresa unora dintre concurenții vechi din emisiune.

Pentru Adrian-Horațiu Cuc competiția este o provocare la fel de mare ca proiectul pe care l-a pus pe picioare. Este convins că se va descurca de minune, mai ales că nu mănâncă foarte mult, nu este nici pofticios, iar de dormit, ei bine, o poate face și în picioare, așa că scândura pe care-i va deveni pat în Dominicană nu l-a speriat deloc.

Cât despre probele fizice, Cucu se arăta încrezător cu o zi înainte de a ajunge la Survivor România.

„S-ar putea să mă ajute fizicul. Tocmai asta este ideea, n-o să am de unde să slăbesc. O să merg acolo și la fel o să mâ întorc. Eu sunt o fire care nu prea mănâncă, nu sunt gurmang, se vede după fizicul meu. Eu zic că o să mă descurc cu mâncarea, nu cred că o să am probleme. Eu sunt cu gândul la recompensă, știu că o să aduc puncte

Am avut niște probe și mi s-a spus că mă descurc bine și cred că o să rezist fizic. Nu cred că o să am probleme, cred că o să fiu destul de agil încât să duc fiecare traseu cât mai rapid”, declara Cucu înainte de a ajunge la survivor România pentru Wowbiz.ro.

Cât despre punctele slabe, Cucu este destul de optimist și spune că își va da seama abia după ce va merge pe primul traseu. Totuși, ce-l sperie puțin este proba de îndemânare, iar presiunea și concentrarea ar putea sp fie decisive în cazul său.

Mai mult, acesta a mai afirmat că nu vrea să se arunce cu capul înainte pentru a nu se accidenta din primele zile, ci vrea să „testeze” terenul, iar apoi să dea totul pentru a aduce puncte importante echipei.

„Cred că forța (n.r. punctul lui slab), dar cred că totuși am. Când o să fiu pe traseu nu cred că o să am problema asta, acum nu pot să-mi dau seama care o să fie un impediment. Să am suflu la final, aia e singura mea panică, să nu mă panichez în momentul în care o să văd adversarul în stânga sau în dreapta mea că este în avantaj și să fiu concentrat, asta e singura panică de final”, a mai spus Faimosul la „Ștafeta mixtă”.

Ce spunea Cucu despre Faimoși și Războinici, înainte de competiție

Faimosul spunea că a urmărit câteva ediții ale Survivor România pentru a vedea în ce se bagă și deja și-a făcut o părere despre unii concurenți atât din echipa roșie din care face parte, cât și de la Războinici. Cucu spune că unul dintre preferații săi este chiar Zanni, care și-a dovedit eficiența pe traseu și cu care fondatorul de la „Noaptea târziu” chiar spune că se aseamănă. Astfel, este cu atât mai convins că va fi cel puțin la fel de bun ca Zannidache.

Mai mult, tânărul speră să înveselească puțin atmosfera în camp, mai ales atunci când aceștia nu vor avea activitate, tocmai pentru că știe că vechii concurenți sunt obosiți și cu nervii la pământ. Așa că se declara resposabil cu divertismentul în tabăra Faimoșilor.

„Mie cel mai simpatic mi se pare Zanni, pentru că este aceeași categorie ca mine, categoria pană și cred că el și jador îmi sun cei mai simpatici.(...) El (n.r. Zanni) este exact pe categoria mea și cred că o să am vreo accidentare. O să risc, că n-o să calc ca o domnișoară, o să fiu și Războinic și Faimos”, mai spunea acesta pentru Wowbiz.ro.

Doi concurenți de la Războinici îl sperie cel mai tare. Este vorba despre Sorin și Starlin despre care spune că sunt doi adversat de temut.

„De Sorin îmi e frică și de Starlin. Mi se par mai competitivi, atleți, gestionează altfel lucrurile. Sunt foarte buni. Și, oarecum, au și acaparat echipa. Ei sunt șefii acolo”, a mai adăugat Cucu.

De cine o să-i fie cel mai dor

Cucu a dezvpluit că ultima zi în România a petrecut-o vorbind la telefon cu familia și cu prietenii. Pe unii dintre ei i-a anunțat că va concura la Survivor România chiar cu o zi înainte de marea plecare în Republica Dominicană. Faimosul spunea că le va duce dorul colegilor de la „Noaptea Târziu”, Cuza și Emi, cărora le-a transmis și un mesaj.

„O să-mi fie dor de voi și sper să fiți bine cât o să fiu plecat și să aveți grijă de voi și vă spuncă o să vin cu trofeul, că n-am cum să vă dezamăgesc”, a spus în încheiere Cucu pentru Wowbiz.ro.