Cucu și Sebastian Chitoșcă au îngropat securea războiului înainte de Finala Survivor România 2021: ”Mulți dintre voi ați văzut doar...”

Cucu și Sebastian Chitoșcă [Sursa foto: Instagram] 23:15, iul 10, 2021 Autor: Cristina Ionela

In articol:

Deși nimeni nu se aștepta, Cucu și Sebastian Chitoșcă au dat uitării toate conflictele și discuțiile contradictorii pe care le-au avut cât timp s-au aflat ls Survivor România 2021. Cei doi foști faimoși ai emisiunii fenomen de la Kanal D nu au fost cei mai buni prieteni cât timp au participat la Survivor, ba din contră, nu s-au înțeles aproape deloc.

Citeste si: Foștii concurenți Survivor au dat drumul la petrecere, chiar înainte de marea finală. Cum s-au distrat Războinicii și Faimoșii?

” Eu în primele zile m-am apropiat de toată lumea, am discutat cu toată lumea…ce m-a deranjat la Sebastian e faptul că în conflictele noastre..eu dacă îi spuneam că e prost și el imi spunea că sunt prost. Mi-a dat niste reprosuri de nu ma asteptam din partea lui. Faptul că sunt umbra lui Cuza, faptul că eu m-am lăudat că am avut concert în fața a 120.000 de oameni, dar de fapt era un concert la care au fost mai mulți artiști, iar oamenii nu veniseră doar pentru trupa Noaptea Tarziu.

Asta in conditiile in care el, in prima zi in care am venit, mi-a spus ca a fost la unul dintre concertele noastre, că era fan mare…asta m-a deranjat, ca nu a fost om adevarat pe camera. Ma deranja foarte tare ca atunci cand ne certam ma tot intreba ca cine sunt eu. La un moment dat am izbucnit si am inceput sa-I spun faptul ca la un moment dat el mi s-a Laudat mie ca el a fost jucator de Liga 1, ca a jucat 100 de meciuri și a completat faptul ca a jucat la FCSB. Eu nu stiam inainte sa vin in competitie, nu stiam cine e, stiam doar ca a facut fotbal, nu stiam unde.

Citeste si: Adevărul despre pepenii din România: ”Ne otrăvim copiii cu mâna noastră” – VIDEO- bzi.ro

In contextul dat, eu am dedus faptul ca el a jucat 100 de meciuri la FCSB. Nu intelegeam de ce nu il stiam. El a venit si s-a apropiat de mine, incerca sa ma cumpere cumva, incerca sa-mi dea patura..eu mi-am dat seama ca el incerca sa se foloseasca cu anumiti oameni, cel putin cu mine si cu Andreea, atunci cand am intrat in competitie”, ne-a povestit, în exclusivitate, Cucu, fostul faimos de la Survivor România 2021, acum ceva timp.

Cucu și Sebastian Chitoșcă au făcut pace

Sebastian Chitoșcă și Cucu au făcu pace înainte de Marea Finală Survivor România 2021. Cei doi s-au reîntâlnit, în aeroport, iar mai apoi au petrecut timp în Republica dominicană, unde au venit să-și susțină favoriții în Marea Finală Survivor. Chiar Cucu a mărturisit că el și Sebastian s-au împăcat.

Citeste si: Cucu, mesaj pentru Sebastian Chitoșcă, după eliminarea fotbalistului de la Survivor: "Știți că am avut multe conflicte..."

” multi dintre voi ati vazut doar certurile dintre mine si omu’ asta!! Dar ce nu stiti voi, e faptul ca s-a creat o prietenie pe viata!! LOVE YOUUUU baaa!!❤️ BIG RESPECT!!”, a scris Cucu, pe Instagram.

Cucu și Sebastian Chitoșcă[Sursa foto: Instagram]