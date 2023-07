Cui i-a mulțumit Radu Ștefan, după ce și-a lansat prima piesă?! Nu l-a menționat și pe tatăl său, Ștefan Bănică Jr: „Nu puteam cere mai mult”. Tânărul se bucură de un real succes în aceste momente

In articol:

Radu Ștefan Bănică, fiul lui Ștefan Bănică Jr. se bucură de o carieră în plină ascensiune și muncește în fiecare zi pentru a-și îndeplini visurile. Se pare că tânărul le calcă pe urme tatălui și bunicului său, de la care a moștenit iubirea și pasiunea pentru lumea artistică.

Este actor și joacă în spectacole de teatru, însă de ceva vreme s-a decis să cocheteze și cu industria muzicală, astfel încât a lansat o piesă single.

Radu Ștefan Bănică, artist în devenire

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că fiul cel mare al lui Ștefan Bănică Jr. este un artist în devenire, însă până la vârsta de 21 a demonstrat deja că merită să se bucure de toată aprecierea. Este actor, a urmat cursurile UNATC, iar în prezent se bucură de foarte multe proiecte care au un real succes. Tocmai de aceea, a atras rapid și simpatia publicului.

Radu Ștefan Bănică este activ pe rețelele de socializare, acolo unde se poate lăuda deja cu o comunitate destul de numeroasă.

Tânărul ține legătura cu fanii săi, cărora le împărtășește atât momentele frumoase din viața sa, cât și pe cele mai puțin frumoase.

Așa s-a întâmplat și de această dată, întrucât fiul lui Ștefan Bănică Jr.

a anunțat că își trăiește visul cu ochii deschiși, asta pentru că recent a scos și prima lui piesă, ceea ce nu poate fi decât un motiv de bucurie și mândrie. Cu această ocazie, a vrut să le mulțumească fanilor săi, dar cel mai important, familiei , pentru că l-a susținut în toată această perioadă aglomerată și plină de provocări profesionale.

Mai mult decât atât, deși i-a mulțumit în mod oficial mamei sale pentru că a reușit să-l „țină cu picioarele pe pâmănt”, acesta nu a pomenit nimic de tatăl său, Ștefan Bănică Jr.

„Nu pot exprima ce simt acum… Blessed, grateful, happy… Sunt foarte mulți oameni în spate și vreau să vă mulțumesc mult pentru răbdare și înțelegere, de profesionalism nu mai zic… I couldn’t ask for more.

(...) Mulțumesc familiei mele pentru susținere. Mulțumesc mama si buni pentru ca nu mă lăsați să mă abat de la drum și pentru ca mă țineți cu picioarele pe pământ.

Mulțumesc prietenilor mei, care îmi sunt aproape și pe care i-am terorizat in ultimul timp cu melodiile și cu problemele mele”, este mesajul public postat de fiul cel mare al lui Ștefan Bănică Jr.

Radu Ștefan Bănică și tatăl său, Ștefan Bănică Jr. [Sursa foto: Instagram]