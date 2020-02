„Dedicăm weekend-ul acesta unei călătorii în timp pe vremea boierilor din Oltenia!

Cule din Gorj, restaurate cu studenți și profesori

Alături de studenții și profesorii de la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București, ne aflăm la cele trei cule finaliste, Eftimie Nicolaescu, I.C. Davani și Cioabă Chintescu, pentru realizarea măsurătorilor necesare ideilor de proiecte de restaurare. Mulțumim pentru sprijin autorităților locale“, scrie într-o postare a CEZ România.

Constructii rezidentiale fortificate din piatra, cu doua sau trei etaje, ridicate in secolele XVIII - XIX pentru adapost si aparare in fata invaziilor otomane, culele continua sa faca parte din identitatea culturala si turistica a Olteniei, in ciuda faptului ca aproape 90% dintre acestea au disparut de-a lungul istoriei.

