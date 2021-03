Culiță Sterp a cedat nervos la Survivor România. Faimosul intervine în scandalul dintre Elena Marin și Zanni: „Nu vă mai suport!”

In articol:

Scandalul dintre Elena Marin și Zanni l-a făcut Culiță Sterp să răbufnească. După înfrângerile suferite săptămâna trecută la Survivor România, tensiunile în echipa roșie sunt din nou la cote maxime.

Culita Sterp de la Survivor[Sursa foto: Captură KANAL D]

Culiță Sterp îi apostrofează pe Zanni și Sebastian Chitoșcă la Survivor România

Culiță Sterp a intervenit în scandalul dintre Elena Marin și prietenii săi din competiției, Zanni și Sebastian Chitoșcă, și susține că certurile din echipă nu le permite Faimoșilor să se concentreze pe traseu.

El le atrage atenția că disputa lor este nefondată și spune că nu mai suportă să audă aceleași discuții acide între colegii săi. „Dacă noi nu terminăm acum cu certurile astea, nu o să mai câștigăm în veci. Eu văd, chiar dacă sunteți prietenii mei, că vorbiți mai mult decât ea, că v-am ascultat pe toți.

Nu ne ajută vibe-ul negativ, după ce că suntem varză, mai plecăm și certați la traseu. Nu mai suport certurile astea. Pe bune. Gata! Cum nu vă mai interesează dacă vă certați încontinuu. Terminați odată, dacă te-a acuzat tu îi răspunzi cinci minute și mai spui o oră(îi spune lui Sebastian Chitoșcă).

Am răbufnit că am văzut că nu mai termină și am luat inițiativă. Să terminăm odată, cât o mai ținem așa? Eu nici nu știu motivul. Nu vă mai suport, terminați odată! Vă certați de două săptămâni și pentru ce? A murit cineva în echipa asta?”, le-a reproșat Culiță Sterp colegilor săi.

Zanni de la Survivor România[Sursa foto: Captură KANAL D]

Faimoșii fac un pact pentru armonie în echipă

După ce au fost mustrați de Culiță Sterp, Zanni și Sebastian Chitoșcă propun un pact pentru ca echipa să se poată concentra mai mult pe jocurile sportive. Ei vor ca toate conflictele să rămână în urmă, iar nominalizările care au fost făcute până acum și propunerile pentru eliminare care urmează să fie făcute pe viitor să nu fie tratate personal de nimeni din echipă.

Elena Marin de la Survivor România[Sursa foto: Captură KANAL D]

„Să facem o înțelegere, să lăsăm conflictele, aveți curajul să puneți mâinile la mijloc, să o luați matur la consiliu? Fiecare să voteze cum vrea, lăsăm tot aici. Orice s-ar întâmpla, lăsăm în urmă”, a spus Zanni.

Sebastian Chitoșcă este dispus să facă pace cu Elena Marin și să nu dea curs discuțiilor care pot duce din nou la aprinderea conflictelor. „Începând de astăzi, nu mai dezbat niciun conflict pe care Elena l-a avut cu Zanni sau cu mine. Vreau să-mi văd de treaba mea în competiție. Dacă Elena va continua cu aceeași atitudine, nu o să mă obosesc să-i mai răspund, pentru că e deja prea mult”, a spus fostul fotbalist de la Steaua București.