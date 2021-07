Culiță Sterp a dat cărțile pe față! Ce mânca, de fapt, la Survivor România! „Ne dădeau numai...”

Culiță Sterp [Sursa foto: Instagram] 10:29, iul 7, 2021 Autor: Madalina Kovacs

In articol:

Culiță Sterp vrea să le închidă gurile răutăcioșilor care nu cred că la Survivor România regulile se respectă. Potrivit regulamentului, atât Faimoșii, cât și Războinicii, trebuie să-și procure singuri hrana din junglă. De asemene, există cazuri în care dacă câștigă anumite jocuri, concurenții pot primi fie diverse ingrediente, fie un preparat de mâncare.

Culiță Sterp le închide gururile cârcotașilor

Culiță Sterp a fost unul dintre cei mai buni și apreciați concurenți din echipa Faimoșilor de la Survivor România. A stat în jungla din Dominicană circa cinci luni de zile și a fost nevoit să trăiască după un stil de viață cu care nu era obișnut. Luni de zile a trăit la limita subzistenței, doar cu ce avea de oferit natura. Hrană i-au fost peștii și nucile de cocos pe care le găsea în junglă. Doar când echipa roșie mai căștiga o recompensă mai avea parte fie de un preparat, fie de ingrediente cu care putea să-și facă un fel de mâncare.

Culiță Sterp[Sursa foto: Instagram]

Fostul Faimos s-a săturat de speculațiile unora care spun că, de fapt, lucrurie nu stau chiar așa și că producția le-ar furniza mâncare.

El a postat pe rețelele de socializare, la InstaStory, o imagine care arată tranformarea prin care a trecut după experiența Survivor România. Nu încape nicio îndoială de faptul că Culiță Sterp a slăbit enorm pe parcusul celor cinci luni petrecute în jungla din Dominicană, trăind după regulile stricte ale emisiunii.

Citeste si: Nu mai puneti leustean la ciorba! Este cea mai frecventa greseala! Medicii trag un semnal de alarma- bzi.ro

Citeste si: Culiță Sterp și frații lui au văzut moartea cu ochii! Dezvăluiri terifiante făcute de artist: ”Am adormit la volan, am ajuns toți la spital”

„Ne dădeau de mâncare la Survivor numai fripturi și stăteam la hotel”, a scris artistul în dreptul imaginii.

Culiță Sterp [Sursa foto: Instagram]

Cât a slăbit Culiță Sterp după experiența Survivor România

Culiță Sterp a trecut printr-o transformare uimitoare cât a stat în jungla din Republica Dominicană. El a reușit să „ardă” aproape 20 de kilograme. La întoarcerea în România, fostul concurent avea o condiție fizică mult mai bună, nu doar ca urmare a lipsei hranei, ci și datorită efortului fizic depus pe taseele extrem de dificile și solicitante.

Citeste si: Cucu, mărturisiri despre Culiță Sterp și Zanni de la Survivor România: „Eu am spus de la început că sunt sincer” Ce spune despre cei doi foști colegi de echipă/ EXCLUSIV

„Am slăbit 17 kilograme. Doar ieri m-am cântărit prima dată. Am avut 105 când am plecat și am 88 de kilograme”, a declarat Culiță Sterp pentru Teo Show atunci când s-a întors în România de la Survivor.