Culiţă Sterp a iertat-o pe Carmen de la Sălciua! Artistul a povestit cum a aflat că soţia sa a petrecut o seară fierbinte cu cel mai bun prieten al lui

Culiţă Sterp şi Carmen de la Sălciua încă nu au divorţat, deşi ea a declarat că e singură şi disponibilă.

"Am 26 de ani, viaţa de-abia de acum începe. Ţi-o mai iei câteodată! Nu e fosta! Nu stăm împreună! A spus că am divorţat, că e o femeie liberă, dar nu e aşa. Nu există posibilitatea unei împăcări. Eu sunt decis sută la sută să nu mai fim împreună", a spus Culiţă Sterp la Teo Show.

Artistul a dezvăluit cum a ajuns să se deterioreze mariajul lui cu Carmen de la Sălciua şi cum a aflat că ea se "consola" cu cel mai bun prieten al lui. "Au fost multe chestii. Au fost probleme, ne-am împăcat, am trecut peste. Am greşit cu ceva. Nu e adevărat ce s-a spus la TV. Un prieten bun, comun. Noi ne certam, ea vorbea cu el. El o dădea pe consolări. Aveam acces la discuţiile dintre ei. Eram prieteni, am zis că nu bag în seamă conversaţiile lor. O dădeau în altele. Nu mai era pe consolare. Inimioare, pupici. E clar! Nu i-am zis nimic ei, l-am sunat pe el. Mă gândeam că poate se opresc la un moment dat. Eu am dovezi pentru tot ce spun. El zicea că e fratele meu, că mă iubeşte, mă respectă. I-am trimis mesajele. S-a tăiat tot. A zis că e din vina ei, că ea se tot plângea că noi ne certăm. N-a terminat. L-am rugat să nu îi zică, dar i-a spus. Ea a schimbat parolele, eu le-am aflat iar. El a făcut un pic pasul înapoi, l-am apreciat că a dat de înţeles că vrea să termine. Am şi mesajele pe care şi le dădeau după noaptea petrecută împreună", a precizat Culiţă Sterp la Kanal D.

Carmen de la Sălciua ar fi şi acum cu prietenul lui. "Ei nu vor să se afişeze, se gândesc că nu e ok să apară împreună, că e ea măritată. Dar primesc poze cu ei împreună", a declarat Culiţă.

Culiţă Sterp are puterea să râdă şi să glumească pe seama a ce i s-a întâmplat. "Nu vreau să mă răzbun, nu am nimic de câştigat. Nu vreau să dau nimic, discuţii, nimic. Dumnezeu le aşază pe toate", a mai spus Culiţă în emisiunea lui Teo Trandafir de la Kanal D.