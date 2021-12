Culiță Sterp a primit un cadou inedit din partea soției. Artistul a rămas mut de uimire când a văzut ce se afla sub brad: "Mă uitam la el și nu înțelegeam"

In articol:

Culiță Sterp a petrecut un Crăciun ca în povești alături de familie și de toți cei dragi. Seara însă, când a venit timpul să desfacă cadourile, artistul a fost luat prin surprindere, căci nu i-a venit să creadă ce se afla sub brad.

Culiță Sterp, cadou de zile mari din partea soției

Culiță Sterp a avut parte de o surpriză inedită din partea partenerei. De Crăciun, sub bradul frumos împodobit, solistul a găsit un cadou care l-a lăsat mască.

Deși inițial nu și-a dat seama în ce consta darul, artistul a fost extrem de fericit atunci când a realizat că, de fapt, "cartonul" pe care îl primise era un bilet spre Barcelona: "Așa cadou? Am desfăcut cadourile de sub brad și am primit un carton. Mă uitam la el și nu știam ce e. Crăciun fericit! Boarding pass (n.r. bilet de îmbarcare)", a spus Culiță Sterp pe contul lui de Instagram, în timp ce le arăta fanilor darul găsit sub pomul de Crăciun.

Culiță Sterp [Sursa foto: Instagram]

Cadoul primit de Culiță Sterp, din partea soției [Sursa foto: Instagram]

"Acum doi ani puteam doar să visez la ceea ce am acum"

Sărbătorile de iarnă l-au prins pe Culiță Sterp înconjurat de cele mai importante persoane din viața lui, iar artistul nu a putut să nu își exprime recunoștința pentru toate momentele petrecute alături de familie: "Primul Crăciun în 3! Vă iubesc din toată inima, sunteți darul de la Dumnezeu! Acum doi ani puteam doar să visez la ceea ce am acum!

Sper din suflet la fel să spun și peste doi ani și peste zeci de ani, pentru că îmi doresc să trăiesc toată viața alături de voi și de restul familiei care o să vină!", a scris Culiță Sterp, pe rețelele de socializare.

