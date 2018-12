Culiţă Sterp a rupt tăcerea despre căsnicia lui! "Îmi pare rău că m-am luat după Carmen şi am minţit"

Culiţă Sterp a recunoscut că a minţit, după ce soţia lui l-a rugat să o facă.

„Îmi pare rău că m-am luat după Carmen şi am minţit că am divorţat, cred că a vrut să îi meargă bine cu actualul iubit. Eu i-am spus că noi putem spune că suntem divorţaţi, dar uite că s-a aflat că încă suntem căsătoriţi", a declarat Culiţă Sterp.

Carmen de la Sălciua a spus şi ea de ce este încă măritată cu Culiţă.





„Nu am divortat pentru ca sunt o gramada de proceduri, nu tine de mine treaba asta, eu ma consider o femeie libera din momentul in care am fost pusa in fata unor situatii peste care nu puteam sa trec! Nu e vina mea ca toate procedurile astea dureaza… probabil asa sunt toti cei care trec prin asa ceva! Dar curand vom avea si actul oficial al separarii noastre!

Sunt pusa la zid doar pentru faptul ca am ales sa am demnitatea sa plec dintr-o casnicie in care niciunul nu eram bine. Ma dor vorbele unor oameni care nu cunosc situatia, oamenii nu te iarta daca indraznesti sa visezi la fericire sau mai rau sa fii fericit! (…) Dar nu ma deranjeaza acest lucru pe cat ma doare! Stiu ca unii savureaza fiecare jignire pe care mi-o adreseaza. Incerc sa imi pastrez echilibrul si fara sa spun nimic, fara sa jignesc vreo parere. Astept ziua in care rabdarea si presiunea prin care trec acum sa imi fie rasplatite! Dintre noi doi, doar Dumnezeu stie adevarul adevarat! Si el va face dreptate! Nu are dreptul nimeni sa intre, dar din pacate se intampla asta pentru ca suntem persoane publice, si un scandal oricat de mic ar fi… face deliciul publicului. Asta e! Imi asum asta cu demnitate si cu capul sus!”, a precizat Carmen de la Sălciua într-un interviu pentru heynews.ro.