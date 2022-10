Culiță Sterp a vrut să o sune pe iubita lui Iancu, dar a gafat-o! Ce a recunoscut în fața fratelui său: „Dacă stă cu ea doar de câteva luni...” 

In articol:

Iancu și Culiță Sterp au fost invitați în cadrul podcast-ului lui Cătălin Măruță, acolo unde cei doi frați au făcut o serie de dezvăluiri din viața lor personală și de familie, fără vreo reținere, dar s-au și amuzat pe baza mai multor întâmplări.

Una dintre povestirile lui Culiță i-a amuzat la maxim, atât pe moderatorul emisiunii online, cât și pe fratele său, Iancu. Artistul a povestit că voia să o sune pe actuala parteneră de viață a tânărului, Denisa, însă nu avea numărul de telefon salvat.

Așa că, din greșeală, fără a realiza, era să o sune chiar pe fosta parteneră de viață a lui Iancu, pe care o chema tot Denisa. Din fericire, Culiță nu a apucat să vorbească cu fata, pentru că și-a dat seama la timp că apela persoana greșită.

„Era să o sun pe fosta lui. Nu aveam numărul Denisei, cu care stă el acum, actuala, că dacă stă cu ea doar de câteva luni, nu am apucat să îi iau numărul de telefon și am vrut să o sun să meargă să îl trezească pe Iancu... și o sun pe Denisa cealaltă, pe fosta. Am dat să sun și când văd... Vai de capul meu, să închid repede. Că tot Denisa o chema și pe aia”, a declarat Iancu Sterp, în cadrul podcast-ului lui Cătălin Măruță.

Iancu și Culiță Sterp [Sursa foto: Captură YouTube]

Actuala iubită a lui Iancu se înțelege foarte bine cu mama Geta

Recent, Iancu Sterp a făcut câteva dezvăluiri despre relația pe care o are cu frumoasa lui iubită, Denisa. Mezinul familiei Sterp a precizat că a prezentat-o pe partenera sa familiei, fiind tare fericit că Denisa se înțelege de minune cu viitoarea ei soacră, mama Geta.

În același timp, Iancu Sterp și-a mai surprins fanii cu o dezvăluire, aceea că se gândește serios să-și întemeieze o familie cu Denisa, dorindu-și să se căsătorească, cel mai probabil anul viitor, conform declarațiilor oferite recent.

"Am dus-o acasă pe Denisa și se înțelege și cu mama.(...) Nu mă gândeam vreodată în viața asta că o femeie se poate înțelege bine cu mama. Dacă mă ajută Dumnezeu, poate la anul urmez eu după Getuța. Sănătoși să fim și calculați, că e foarte important să avem înțelegere. Dacă nu e înțelegere între oameni, lucrurile o iau razna.", a declarat Iancu Sterp, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Iancu Sterp și Denisa [Sursa foto: Captură YouTube]