Culiță Sterp, anunț emoționant imediat după botez. Mama Geta va fi mândră: "Un om în viață trebuie să facă minim 3 lucruri...Eu până la 29 de ani le-am făcut pe toate 3"

Culiță Sterp este unul dintre cei mai apreciați și îndrăgiți artiști din România. A reușit să se facă remarcat într-o în industria muzicii de petrecere și are agenda plină cu evenimente pe care trebuie să le onoreze. A trecut prin multe încercări de-a lungul vieții, dar de fiecare dată a ținut capul sus și a avut tăria de a merge mai departe.

În urmă cu două zile, mai exact pe 25 octombrie, a fost ziua sa de naștere. A sărbătorit-o departe de familia lui, căci trebuia să cânte la un eveniment privat, la sute de kilometri de casă.

Culiță Sterp a fost, însă, cu gândul la iubita, copilul, părinții și rudele sale, dar și la fanii care-l urmăresc și care îl apreciază. El a postat un mesaj absolut emoționant pe rețelele de socializare și a reușit să înduioșeze pe toată lumea!

Culiță Sterp [Sursa foto: Instagram]

Culiță Sterp, mesaj emoționant cu ocazia zilei sale de naștere

A împlini 29 de ani și este recunoscător pentru tot ce i-a oferit viața. Culiță Sterp nu are deloc regrete atunci când privește în trecutul său și este mândru de absolut tot ce a realizat. Are o iubită superbă, care i-a dăruit cea mai de preț comoară, pe fiul său, și are o familie numeroasă care-i este mereu aproape la bine și la greu, iar altceva nu mai are ce să-și dorească.

Artistul a postat un mesaj absolut emoționant pe rețelele de socializare, în care a explicat că nu are regrete, ba chiar consideră că a făcut tot ce trebuia făcut până la această vârstă.

Mai mult, cântărețul le dă și un sfat tuturor: să nu rateze ocaziile în care pot face o faptă bună.

„În 25 oct 1992 mama a adus pe lume un băiat care avea să crească și să devină bărbatul de azi pe care voi îl cunoasteti și unii îl apreciați, alții poate îl criticați, dar cred că mulți îl iubiți! ❤️ Au trecut 29 de ani de atunci, pot spune că nu mai sunt chiar un copil și că viața m-a maturizat și m-a făcut OMUL de azi! Cea mai mare realizare a mea este băiatul meu și femeia care i-a dat viața și în același timp sens vieții mele ❤️ dar și toată familia mea frumoasă pe care mi-a dat-o Dumnezeu, părinții și fratii mei și mai nou și noii membrii ai familiei pe care îi iubim toți din toată inima!

Să știți că timpul zboară foarte repede, parcă ieri eram copil și azi am un copil! Se spune că un om în viață trebuie să facă minim 3 lucruri: să facă un copil, o casă și să planteze un pom! Eu până la 29 de ani le-am făcut pe toate 3 și dacă sunt sănătos o să mai fac ce pot! Așa că timpul oricum trece, aveți grijă să treacă cu folos! Faceți cât mai multe fapte bune, și lăsați bunătate și fericire în urma voastră! Vă mulțumesc din suflet pentru urări și chiar dacă nu apuc să vă răspund la toți, le citesc pe toate și vă doresc să vi se întoarcă înzecit! Dumnezeu își iubește copiii Lui!”, a fost mesajul transmis de Culiță Sterp pe rețelele de socializare, cu ocazia zilei sale de naștere.